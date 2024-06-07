Donald Trump, TikTok'ta 6 milyon takipçiye yaklaştı

Donald Trump 2020 yılında TikTok'u yasaklamaya ve Çinli ana şirketinin sahipliğini elden çıkarmasını sağlamaya çalışmıştı.

5.8 MİLYON TAKİPÇİYE ULAŞTI

Trump, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü TikTok'a katıldı ve kısa sürede 5.8 milyon takipçi kazanarak Biden kampanyasının yaklaşık 357.000 takipçisini geride bıraktı.



Trump'ın kampanya sözcüsü The Independent'a yaptığı açıklamada, Trump'ın daha önce Çin ile olan bağları nedeniyle ulusal güvenlik kaygıları taşıdığı konusunda uyardığı uygulamaya katılma kararını savundu.

Sözcü Steven Cheung, "Savunmasız hiçbir cephe bırakmayacağız ve bu, Trump yanlısı ve Biden karşıtı içerik tüketen daha genç bir kitleye ulaşmaya devam ettiğimizi gösteriyor" dedi.

"FACEBOOK'U İKİ KAT BÜYÜTMEK İSTEMİYORUM"

Donald Trump ise CNBC'ye verdiği demeçte "Eğer Çin, TikTok'tan bir şey isterse, bunu verecektir. Dolayısıyla bu bir ulusal güvenlik riskidir. Ama baktığımda, Facebook'u iki kat büyütmek istemiyorum. TikTok'u yasaklarsanız, Facebook ve diğerleri ama çoğunlukla Facebook büyük bir fayda sağlayacaktır ve Facebook'un çok meşgul olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

2016 Trump kampanyasının kazanmasında etkili olan Facebook, daha sonra 6 Ocak ayaklanmasının ardından Trump'ı iki yıldan uzun bir süre yasaklamış ve 2023'ün başlarında yasağını kaldırmıştı.

1 YIL İÇERİSİNDE SATILMAZSA YASAKLANABİLİR

Her iki kampanya da artık TikTok'ta yer alsa da, sosyal medya uygulamasının ABD'deki siyasi geleceği sallantıda.

Senato, ByteDance'ın TikTok'u önümüzdeki yıl içinde satmaması halinde uygulamanın ABD'de yasaklanmasını öngören bir yasa tasarısını kabul etti ve Meclis'ten geçmesi halinde Başkan'ın bu yasayı imzalaması bekleniyor.