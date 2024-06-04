Dünya genelinde ChatGPT'ye erişim sorunu yaşanıyor: ChatGPT çöktü mü?

Milyonlarca kullanıcı yapay zeka robotu ChatGPT'ye erişim problemi yaşadı. Down Detector'ün aktardığına göre, halihazırda bazı kullanıcıların ChatGPT'ye erişemediği kaydedildi. Peki ChatGPT çöktü mü? Ne zaman düzelecek? İşte ayrıntılar...

Dünya genelinde ChatGPT'ye erişim sorunu yaşanıyor: ChatGPT çöktü mü?

OpenAI'ın geliştirdiği sohbet robotu ChatGPT'ye uluslararası seviyede erişim problemi yaşandı.

Sosyal medya platformlarının erişim problemlerini tespit eden Down Detector'e göre, milyonlarca kullanıcı ChatGPT'yi kullanamadı.

Dünya genelinde ChatGPT'ye erişim sorunu yaşanıyor: ChatGPT çöktü mü? - 1

OPENAI DÜZELTMEK İÇİN ÇALIŞIYOR

Bazı kullanıcılarda ise sorunun devam ettiği belirtilirken, OpenAI, hizmet durumu sitesinde bu olayı büyük bir kesinti olarak işaretledi ve şirketin hatayı tespit ettiğini ve bir düzeltme üzerinde çalıştığını söyledi.

OpenAI'ye göre ChatGPT'nin haftalık 100 milyondan fazla kullanıcısı var.

Son 30 gün içinde ChatGPT kullanıcıları için birkaç kısmi kesinti gerçekleşmişti. En dikkat çekici olay ise geçen ay Bing API kesintisi nedeniyle kullanıcıların web sonuçlarına erişememesiyle yaşanmıştı.

Dünya genelinde ChatGPT'ye erişim sorunu yaşanıyor: ChatGPT çöktü mü? - 2

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