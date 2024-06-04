Dünya genelinde ChatGPT'ye erişim sorunu yaşanıyor: ChatGPT çöktü mü?

OPENAI DÜZELTMEK İÇİN ÇALIŞIYOR



Bazı kullanıcılarda ise sorunun devam ettiği belirtilirken, OpenAI, hizmet durumu sitesinde bu olayı büyük bir kesinti olarak işaretledi ve şirketin hatayı tespit ettiğini ve bir düzeltme üzerinde çalıştığını söyledi.



OpenAI'ye göre ChatGPT'nin haftalık 100 milyondan fazla kullanıcısı var.

Son 30 gün içinde ChatGPT kullanıcıları için birkaç kısmi kesinti gerçekleşmişti. En dikkat çekici olay ise geçen ay Bing API kesintisi nedeniyle kullanıcıların web sonuçlarına erişememesiyle yaşanmıştı.