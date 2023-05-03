Dünyanın ilk dijital siyasi mitingine 12 bin kişi katıldı

Rusya'da bir parti ilk dijital siyasi mitingi düzenledi. LDPR'nin dijital mitingine 12 binden fazla insan katıldı. Sunucular yoğunluk nedeniyle çökünce, miting erken bitti.

Dünyanın ilk dijital siyasi mitingine 12 bin kişi katıldı
Kaynak: Sosyal Medya

Liberal Demokrat Partisi (LDPR), İşçi Bayramı için Minecraft sunucusu üzerinden siyasi bir miting düzenledi.

Dünyanın ilk dijital siyasi mitingine 12 bin kişi katıldı.

Partiden yapılan açıklamada, “LDPR'nin dijital mitingi, bugün ülkede düzenlenen en büyük gösteri haline geldi. Etkinliğe katılmak için dünyanın her yerinden 12 binden fazla destekçi başvurdu!" denildi.

Ancak, olağanüstü sayıda kullanıcı akışından sonra sunucunun çökmesi nedeniyle miting erken sona erdi.

Teknik sorunlara rağmen başarı sağlayan mitingin sonrasında, gelecekte daha fazla çevrimiçi etkinlik düzenleme ve siyasi faaliyetlerini diğer oyun platformlarına da yayma sözü verildi.

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