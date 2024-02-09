Dünya'ya düşüyor: ESA'nın ERS-2 uydusu kontrolden çıktı

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) 1995 yılında fırlatılan ERS-2 uydusu, 10 yıl önce devre dışı bırakıldı.

Uydunun 11 ton ağırlığında olduğu ve kontrolsüz bir şekilde Dünya atmosferine gireceği kaydedildi.

ERS-2 UYDUSU NEDİR, NE İŞE YARAR?

ERS-2, Dünya'nın gözlemlenmesi için kullanılan bir uyduydu. Uydu, atmosfer, okyanuslar ve kara kütleleri hakkında veri topladı.



ERS-2'nin topladığı veriler, iklim değişikliği ve çevresel kirlilik gibi konularda araştırmacılara yardımcı oldu.

NEREYE DÜŞECEK?

ESA'nın devasa uydusunun nereye ineceğini şu aşamada söylemek mümkün değil.



ESA, "Uydu sık sık gözlem altında ve yörünge irtifası azaldıkça onu takip ediyoruz. Ancak, Dünya'ya yeniden giriş doğal olduğu için, uydunun tam olarak ne zaman ve nerede yanmaya başlayacağını tahmin etmek mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar uydunun büyük olasılıkla atmosfere girerken parçalanacağını ve yere çarpmadan yanacağını söylüyor.

Yine de, küçük parçaların yere düşme ihtimali var ve bu parçalar insanlara zarar verebilir.

UZAY ÇÖPÜ SORUNU

Gezegenimizin yörüngesi halihazırda uzay çöpleriyle dolu ve daha fazla roket fırlatıldıkça ve uydular hizmet dışı bırakıldıkça durum daha da kötüleşecek.

NÜKLEER FÜZYON LAZERLERİYLE UZAY ÇÖPLERİ TEMİZLENEBİLİR

Japonya, geçtiğimiz ay nükleer füzyon gücünü tetikleyen lazerler kullanarak uzay çöplerini temizleme hedefi olduğunu açıkladı.

Şu anda gezegenin etrafında 100 trilyon kadar eski uydu parçasının olduğu tahmin edilirken, biriken uzay çöplerinin aktif uydulara da zarar verebileceği kaydedildi.

