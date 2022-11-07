E-ticaret, Çin’de kırsal kalkınmayı güçlendiriyor

Çin'in kırsal kesimlerinde e-ticaret dönüşümü yaşanıyor.

Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, e-ticaretin kırsal bölgelerde hızla gelişmesiyle birlikte, son 10 yılda Çin’in kırsal kesiminde yapılan çevrim içi perakende satış hacmi 18 kat arttı.

Çin’de dijital ekonominin hızla gelişmesiyle birlikte, “e-ticaret+canlı yayın” modeli, kırsal ekonominin kalkınmasına büyük dinamizm kattı.

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, yılın ilk yarısında, Çin’in kırsal kesimindeki çevrim içi perakende satış hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 975 milyar 830 milyon yuana (135 milyar 532 milyon ABD Doları), tarımsal ürünlerin çevrim içi perakende satışı ise yıllık yüzde 11,2 artışla 250 milyar 670 milyon yuana (34 milyar 815 milyon ABD Doları) ulaştı.

2013-2021 yılları arasında, Çin’de kırsal kesimde yapılan çevrim içi perakende satış hacmi 110 milyar yuandan (15 milyar ABD Doları) 2 trilyon yuana (278 milyar ABD Doları) yükseldi. Söz konusu satış hacmi, 10 yılda yaklaşık 18 kat artarak, ulusal ölçekte e-ticaretin toplam artış hızını büyük farkla geride bıraktı.

E-TİCARET, YOKSULLUKLA MÜCADELEYE BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR

Kırsal kesimde e-ticaret, Çin’de yoksullukla mücadelede elde edilen neticelerin sağlamlaştırılmasında ve kırsal ekonominin canlandırılmasında gittikçe daha önemli bir rol oynuyor.

Çin Devlet Konseyi, 2014 yılında e-ticarete dayalı yoksulluğu azaltma projesini yoksullukla mücadele planına dâhil etti.

2015 yılı itibarıyla bazı kırsal bölgelerde pilot uygulamalara başlandı. 2021 yılına kadar, Çin Ticaret Bakanlığı’nın da desteğiyle ülke genelindeki ilçelerin yüzde 80’inde (bin 489 ilçe) e-ticaret pilot projesi yürütüldü.

2020 yılına kadar yoksul ilçelerin internet üzerinden yaptığı tarımsal ürün satış hacmi, bir önceki yıla göre yüzde 43,5 artarak 40 milyar 660 milyon yuana ulaştı. E-ticaret, yoksullukla mücadeleye büyük katkı sağladı. Her geçen gün daha fazla köylü, tarımsal ürün satışlarında geleneksel yolları terk ederek, çevrim içi modele geçiyor.

LOJİSTİK ZİNCİRİNİN TAMAMLANMASINA DESTEK

Lojistik zincirinin eksiklerinin her geçen gün daha da azaltılması, kırsal kesimde e-ticaret sektörünün hızla gelişmesine büyük destek veriyor.

2022 yılının haziran ayı sonu itibarıyla Çin’de ilçe düzeyindeki lojistik dağıtım merkezlerinin sayısı 2 bin 600’ü aştı.

Çin Devlet Posta Bürosu’nun açıkladığı verilere göre, 2021 yılında Çin’in kırsal bölgelerinden 37 milyar adedin üzerinde kargo gönderildi.

DAHA FAZLA İŞ GÜCÜ KIRSAL KESİME DÖNÜYOR

Kırsal kesimde e-ticaretin büyük bir canlılıkla gelişmesi, kırsal bölgeler gittikçe daha fazla genç iş gücünü çekmeye başladı. Kentlerde eğitim gören genç, kırsal bölgelerdeki memleketlerine dönerek iş kurmaya, hatta bazı gençler iş bulmak için kırsal bölgelere gitmeye başladı. Haziran ayı itibarıyla kırsal bölgelerde iş kuranların sayısı 11 milyon 200 bini geçti.

Bunun yanında kırsal bölgelerdeki internet kullanıcılarının sayısı 2012 yılında 156 milyon iken, 2021 yılında 284 milyona çıktı.

2021 yılı sonu itibarıyla Çin genelindeki ‘‘kırsal online mağaza’’ sayısı 16 milyon 325 bine ulaşırken, 36 milyon kişiye istihdam olanağı sağladı. Ayrıca 2021 yılında tarımsal ürünlerin çevrim içi satışında da iki haneli artış görüldü.