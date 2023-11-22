EA Games fiyatları yarıya indirdi: EA FC24'e yüzde 50 indirim

Önde gelen oyun geliştirici şirket Electronic Arts, EA App üzerinden geliştirdiği oyunlarına Black Friday (Kara Cuma) kampanyasıyla yüzde 90'a yakın indirim yaptı.

Steam'in dün Türk Lirası desteğini sonlandırması ve dijital mağaza üzerinden dolarla satışlara başlamasının ardından oyun fiyatlarında ciddi yükseliş yaşandı.

EA, kendi uygulaması üzerinden en son yayınladığı EA FC24 oyununa da indirim uyguladı.Böylelike EA FC24 yüzde 50 indirime girerek 599,99 TL'ye düştü.

Bu fiyat oyunun çıkış yaptığından bu yana en düşük fiyat olarak gözlemlendi.

EA APP İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?



EA App indirimleri 21 Kasım - 28 Kasım tarihleri aralığında devam edecek.

İşte EA App üzerinde indirime giren oyunlar ve fiyatları;

Battlefield 2042: 599,99 TL - 95,99 TL (Yüzde 84)

Battlefield 1: 279,99 TL 20,99 TL (Yüzde 90)

Battlefield 3: 129,00 TL 12,90 TL (Yüzde 90)

Battlefield 4: 139,99 TL 20,99 TL (Yüzde 85)

Battlefield 5: 279,99 TL 19,59 TL (Yüzde 93)

Battlefield Hardline: 139,99 TL 34,99 TL (Yüzde 75)

EA SPORTS FC 24: 1.199,00 TL 599,99 TL (Yüzde 50)

STAR WARS Jedi: Survivor: 1.199,00 TL 719,99 TL (Yüzde 40)

STAR WARS Battlefront: 129,00 TL 25,80 TL (Yüzde 80)

STAR WARS Jedi: Fallen Order: 279,99 TL 55,99 TL (Yüzde 80)

Dead Space: 999,99 TL 499,99 TL (Yüzde 50)

Need for Speed Unbound: 1.199,99 TL 239,99 TL (Yüzde 80)

Wild Hearts: 1.199,99 TL 599,99 TL (Yüzde 50)

Immortals of Aveum 999,99 TL 499,99 TL (Yüzde 50)

F1 23 1.199,99 TL 479,99 TL (Yüzde 60)

It Takes Two 399,99 TL 119,99 TL (Yüzde 70)

Crysis 139,99 TL 34,99 TL (Yüzde 75)

Crysis 2 199,00 TL 49,75 TL (Yüzde 75)

Crysis 3 199,00 TL 49,75 TL (Yüzde 75)

Titanfall 2: 219,99 TL 32,99 TL (Yüzde 85)

Unravel Two: 599,99 TL 119,99 TL (Yüzde 80)

Mass Effect Legendary Edition: 599,99 TL 119,99 TL (Yüzde 80)