EA Games patentini aldı: Artık oyuncular karakteri seslendirebilecek

EA Games, aldığı pantent sayesinde kullanıcıların oyunlardaki karakterlerinde kendi seslerini kullanabilemlerine olanak tanıyacak.

EA Games patentini aldı: Artık oyuncular karakteri seslendirebilecek

yapımcısı EA Games, geçtiğimiz günlerde yeni bir özelliğin patentini aldı.

ResetEra'nın haberine göre, Oyuncular artık kendi sesleriyle oyun içindeki karakterlerini seslendirebilecekler.

EA Games'in yeni çıkacak oyunlarına bu özelliği entegre etmesiyle birlikte artık kullanıcılar karakterlerini seslendirebilecekler

Kodlamalar sayesinde ses analiz edilerek oyun içindeki karakterle bütünleşecek. 

EA Games'in oyuna başlamadan önce oyuncuların bazı kelimeleri seslendirmeleriyle birlikte diyaloglarda kullanıcıların sesi yer alacak.

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