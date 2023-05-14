Ekşi Sözlük’e erişim engeli

Ekşi Sözlük'e bir erişim engeli daha geldi. Seçim öncesi gelen erişim engeli kararını İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) duyurdu.



İFÖD'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ekşi Sözlük (eksisozluk2023.com), 'milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması' gerekçesiyle, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 13 Mayıs 2023 tarihli ve 2023/4391 sayılı kararıyla erişime engellendi" denildi.

Ekşi Sözlük, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 21 Şubat 2023 tarihli kararıyla erişime engellenmişti.



Yapılan itirazlara rağmen açılmayan platform bu kez siteyi ‘eksisozluk2023.com' olarak yeni bir alan adına taşımıştı.