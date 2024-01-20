Elon Musk, 500 milyon dolar iddiasını yalanladı

Elon Musk, yapay zeka (AI) şirketi xAI'ın yatırımcılardan 500 milyon dolar taahhüt aldığı iddialarını yalanladı.



Musk, X hesabından yaptığı paylaşımında Bloomberg'in ilgili haberini alıntıladı ve "Bu doğru değil" ifadesini kullandı.



Bloomberg, xAI'ın 500 milyon dolarlık taahhüt aldığını iddia etmişti. Yapay zeka girişiminin 15 ile 20 milyar dolarlık değerleme üzerinden 1 milyar dolarlık yatırım hedeflediği belirtilmişti.



Big Tech'i sansür ve yetersiz güvenlik önlemleri nedeniyle eleştiren Musk, geçen yılın temmuz ayında xAI'ı kurmuştu.

Elon Musk, Tesla'daki hissesini artırmadan yapay zekaya yatırım yapmak istemiyor Haberi Görüntüle