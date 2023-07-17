Elon Musk açıkladı: Twitter'ın reklam gelirlerinde düşüş yaşanıyor

Elon Musk, Twitter'ın hala kazandığından daha fazla para harcadığını belirtti. Musk, şirketin reklam gelirindeki yaklaşık yüzde 50'lik bir düşüş ve ağır borç yükü nedeniyle devam eden bir negatif nakit akışı sorunu yaşadığını duyurdu.



Elon attığı Tweet ile, "Reklam gelirindeki %50 düşüş ve ağır borç yükü nedeniyle hala negatif nakit akışındayız.Başka herhangi bir lükse sahip olmadan önce pozitif nakit akışına ulaşmamız gerekiyor" açıklamalarını yaptı.

Geçtiğimiz günlerde, Twitter üzerinde son 3 ayda ortalama 5 milyon izlenmeyi yakalayan onaylanmış hesapların, reklam gelirlerinden ödeme aldığı görülmüştü. Elon'ın bu duyurusu ise içerik üreticilere reklam gelirlerinden pay verilmeye başladıktan sonra geldi.

Öte yandan daha önce platformdan ayrılan tüm reklamverenlerin Ekim ayında tekrardan geri gelecekleri belirtildi.

YILLIK 1,5 MİLYAR DOLARLIK FAİZ ÖDEMESİ VAR



Musk'ın 44 milyar dolara satın aldığı şirketin üstlendiği borç nedeniyle, Twitter'ın yıllık yaklaşık 1,5 milyar dolarlık faiz ödemesi olduğu vurgulandı.



Şirketin CEO'su Linda Yaccarino'nun ise Twitter'ın reklam tabanını yeniden inşa etmek için çalıştığı kaydedildi.

BLUE HESAPLARININ GÖREBİLECEĞİ TWEET LİMİTİ ARTIRILIYOR



Ayrı bir gelişmede, Elon Musk'ın Cumartesi günü geç saatlerde, kullanıcılardan gelen şikayetler üzerine platformda yer alan doğrulanmış hesapların her gün görebileceği Tweet sayısını %50 artıracağını duyurdu.

