Elon Musk, ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'a dava açtı

X yani eski adıyla Twitter'ın sahibi Elon Musk, yapay zeka botu ChatGPT'nin kurucusu OpenAI'ye dava açtı.

Musk, yapay zeka şirketinin kuruluşundan itibaren kardan çok insanlığın yararına olacak şekilde geliştirme anlaşmasına ihanet ettiklerini düşündüğü belirtildi.

Perşembe gecesi San Francisco Yüksek Mahkemesi'nde açılan davada Musk, OpenAI'nin teknoloji devi Microsoft ile olan son ilişkisinin şirketin açık kaynaklı yapay genel zekaya (AGI) olan bağlılığını tehlikeye attığını iddia ediyor.

"MICROSOFT'UN KARINI YÜKSELTMEK İÇİN ÇALIŞIYOR"

Elon Musk davada "OpenAI, dünyanın en büyük teknoloji şirketinin kapalı kaynaklı fiili bir iştirakine dönüştürüldü. Microsoft. Yeni yönetim kurulu altında, insanlığın yararından ziyade Microsoft'un karını maksimize etmek için çalışıyor." diye konuştu.

Musk, OpenAI'ye karşı sözleşme ihlali, güvene dayalı görev ihlali ve haksız ticari uygulamalar gibi iddialarda bulunuyor ve şirketin açık kaynağa geri dönmesini istiyor.

MICROSOFT'A TEDBİR KARARI TALEBİ

Musk ayrıca OpenAI, başkanı Gregory Brockman ve CEO'su Sam Altman'ın yanı sıra Microsoft'un şirketin yapay genel zeka teknolojisinden kar elde etmesini önlemek için bir tedbir kararı talep ediyor.



GPT-4 İNSANLARIN SEVİYESİNDE PERFORMANS GÖSTERİYOR



Otonom olarak insanların bilişsel seviyesinde performans gösterecek şekilde geliştirilen bir yapay zeka türü olan yapay genel zeka, OpenAI'nin ana hedefi olmuştur ve Musk'a göre bu performans GPT-4'te gösterilmiştir.

GPT-4 Mart 2023'te piyasaya sürüldü, ancak Musk'a göre, önceki modellerin aksine kapalı bir model olarak kaldı insanlığın çıkarından ziyade ticari kaygılarla yönlendirilen bir hareket olduğu belirtildi.

"GPT-4 İNSANLIĞIN YARARI İÇİN KULLANILMIYOR"

Musk, "Microsoft, GPT-4'ü halka satarak bir servet kazanabilir. OpenAI'nin yapması gerektiği gibi teknolojiyi halka serbestçe sunması halinde bu mümkün olmayacaktır. Kurucu Anlaşmanın aksine, Davalılar GPT-4'ü insanlığın yararı için değil, kelimenin tam anlamıyla dünyanın en büyük şirketinin karını maksimize etmek için tescilli bir teknoloji olarak kullanmayı seçtiler" diye konuştu.

"MICROSOFT, OPENAI YÖNETİM KURULUNU İSTİFAYA ZORLADI"

Ayrıca Musk 2023'te Altman'ın kovulması ve ardından CEO olarak yeniden göreve getirilmesine de değindi.

Milyarder Elon, Altman'ın görevden alınmasının Microsoft'un devreye girmesine ve kendisini görevden almaya çalışan yönetim kurulu üyelerini istifaya zorlamasına neden olduğunu söylüyor.

TEKNOLOJİYİ ANLAMADIKLARINI İDDİA EDİYOR

Musk, mevcut yönetim kurulu üyelerinin artık teknolojiyi destekleyen ve anlayan bilim insanları ve araştırmacılar olmadığını iddia ediyor.

Elon, "OpenAI, şirketinin bir zamanlar özenle hazırlanmış kar amacı gütmeyen yapısının yerini tamamen kar amacı güden bir CEO ve AGI ve AI kamu politikasında yetersiz teknik uzmanlığa sahip bir Yönetim Kurulu aldı. Yönetim kurulunda artık yalnızca Microsoft için ayrılmış bir gözlemci koltuğu var" dedi.

OpenAI'nin ilk yönetim kurulu üyesi olan ancak 2018'de ayrılan Musk, yönetim kurulu ile Altman arasındaki çatışmanın GPT-4'ün geliştirilmesinden ve Musk'ın kamu güvenliğini tehlikeye atabileceğinden endişe ettiği belirtildi.

MICROSOFT GPT-4 ÜZERİNDE HAK İDDİA EDİYOR

Davada davalı olarak adı geçmeyen Microsoft, 2020 yılında OpenAI'nin GPT-3 dil modeline özel lisans almışti.

ABD'li teknoloji şirketi, lisanslama ayrıcalıklarını engelleyecek AGI seviyesine ulaşmadığını iddia ettiği GPT-4 üzerinde hak iddia etmeye devam ediyor.

Musk, Microsoft'un Altman ve OpenAI yönetim kurulunu elinde tutmasının, teknolojiyi özel ve karlı tutmak için GPT-4'ü bir yapay genel zeka olarak ilan etmelerini engelleyeceğini iddia ediyor.