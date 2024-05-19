Elon Musk Endonezya'da Starlink uydu internet hizmetini başlattı

Elon Musk, şirketi SpaceX'in uydu internet hizmeti Starlink'i, takımadaların uzak bölgelerinde erişimi artırmak için Pazar günü Endonezya'da hizmete sunmaya başladı.

Reuters'ın haberine göre, milyarder sabah saatlerinde özel jetiyle Endonezya'nın tatil adası Bali'ye geldi ve ardından Denpasar eyaletinin başkentindeki bir toplum sağlığı merkezinin açılış törenine katıldı.

Endonezya'nın baş yatırım bakanı Luhut Binsar Pandjaitan havaalanında Musk ile bir araya geldi ve ikilinin Starlink'in açılışı da dahil olmak üzere birçok önemli işbirliğini görüşeceklerini söyledi.

Pandjaitan, Endonezya'nın üç saat diliminde yaşayan 270 milyondan fazla insana ev sahipliği yaptığını ve Starlink'in uzak bölgelerdeki insanların da kentsel bölgelerdekilerle aynı hızlı internetten yararlanmasını sağlayacağını söyledi.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Musk etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bağlanabilirliğin düşük olduğu yerlere bağlanabilirlik getireceğim için çok heyecanlıyım. İnternete erişiminiz varsa her şeyi öğrenebilirsiniz." diye konuştu.