Elon Musk Endonezya'da Starlink uydu internet hizmetini başlattı

Elon Musk'ın şirketi SpaceX, Endonezya'da internet erişimini artırmak için Starlink uydu hizmetini başlattıklarını duyurdu. Musk, Bali'de düzenlenen etkinlikte, Starlink'in 270 milyondan fazla kişiye hızlı internet sağlayacağını belirtti.

Elon Musk Endonezya'da Starlink uydu internet hizmetini başlattı

, şirketi SpaceX'in uydu internet hizmeti Starlink'i, takımadaların uzak bölgelerinde erişimi artırmak için Pazar günü Endonezya'da hizmete sunmaya başladı.

Reuters'ın haberine göre, milyarder sabah saatlerinde özel jetiyle Endonezya'nın tatil adası Bali'ye geldi ve ardından Denpasar eyaletinin başkentindeki bir toplum sağlığı merkezinin açılış törenine katıldı.

Endonezya'nın baş yatırım bakanı Luhut Binsar Pandjaitan havaalanında Musk ile bir araya geldi ve ikilinin Starlink'in açılışı da dahil olmak üzere birçok önemli işbirliğini görüşeceklerini söyledi.

Pandjaitan, Endonezya'nın üç saat diliminde yaşayan 270 milyondan fazla insana ev sahipliği yaptığını ve Starlink'in uzak bölgelerdeki insanların da kentsel bölgelerdekilerle aynı hızlı internetten yararlanmasını sağlayacağını söyledi.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Musk etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bağlanabilirliğin düşük olduğu yerlere bağlanabilirlik getireceğim için çok heyecanlıyım. İnternete erişiminiz varsa her şeyi öğrenebilirsiniz." diye konuştu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Blue Origin, NS-25 uzay yolculuğunu başarıyla tamamladı

Blue Origin, NS-25 uzay yolculuğunu başarıyla tamamladı

NASA, Kartal Bulutsusu'ndan 'Yaratılış Sütunları'nın görüntülerini paylaştı

NASA, Kartal Bulutsusu'ndan 'Yaratılış Sütunları'nın görüntülerini paylaştı

Uzaya çıkan en yaşlı isim olacak: Blue Origins NS-25 misyonuna hazır

Uzaya çıkan en yaşlı isim olacak: Blue Origins NS-25 misyonuna hazır

OpenAI, ChatGPT'yi eğitmek için Reddit gönderilerini kullanacak

OpenAI, ChatGPT'yi eğitmek için Reddit gönderilerini kullanacak

Google'dan endişelendiren özellik: "Son derece tehlikeli"

Google'dan endişelendiren özellik: "Son derece tehlikeli"

Yapay zekayla ilgili ilk uluslararası sözleşme kabul edildi

Yapay zekayla ilgili ilk uluslararası sözleşme kabul edildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...