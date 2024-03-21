Elon musk paylaştı: Beyin çipi takılan hasta düşünce gücüyle satranç oynadı

Amerikalı milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu Neuralink şirketi, omzundan aşağısı felçli olan 29 yaşındaki Nolan Arbaugh'un beynine bir çip yerleştirdi.

Ardından hasta kısa sürede Mouse'un imlecini hareket ettirmeyi başardı. Şimdiyse bilgisayarı kullanıp oyun bile oynayabiliyor.

Yaklaşık bir ay sonra Neuralink şirketi, sosyal medya platformu X üzerinden, Arbaugh'un "telepati" isimli beyin çipi sayesinde sadece düşünce gücünü kullanarak satranç oynadığı bir canlı yayın yaptı.



Videoyu Elon Musk da X hesabından paylaştı.