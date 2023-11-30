Elon Musk, reklamverenlere küfür etti

Sosyal medya platformu X yani eski adıyla Twitter'ın sahibi Elon Musk, geçtiğimiz günlerde antisemitist bir gönderi paylaşmasıyla birlikte Apple, Disney gibi birçok dev markanın reklamlarını çekmesine neden oldu.

"REKLAM BOYKOTU ŞİRKETİ ÖLDÜRÜYOR"



Bu gelişmelerin ardından Musk, küfürlü bir söylemle birlikte X platformundan reklamlarını çeken reklamverenleri eleştirdi ve sosyal medya platformunu bitirecekleri uyarısında bulundu.



Musk "Bu reklam boykotunun yapacağı şey şirketi öldürmek olacak" dedi.



New York'ta düzenlenen bir etkinlikte, daha önce Twitter olarak bilinen siteye yönelik reklam boykotuna katılan şirketleri kendisine şantaj yapmaya çalışmakla suçladı.



DISNEY'E SALVO



Bay Musk, New York Times'ın DealBook Zirvesi'nde "Reklam vermelerini istemiyorum. Eğer birisi bana reklam ya da para ile şantaj yapacaksa, gidin kendinizi (küfür)" diye konuştu.



Musk, "Hey Bob (Disney'in CEO'su Bob Iger'a atıfta bulunarak) eğer seyirciler arasındaysan, git kendini (küfür) anlaşıldı mı?" diye konuştu.



Ayrıca Elon "Tüm dünya bu reklamcıların şirketi öldürdüğünü bilecek ve biz de bunu en ince ayrıntısına kadar belgeleyeceğiz" diye ekledi.



ELON MUSK'TAN İSRAİL'E ZİYARET



Musk, antisemitik bir komplo teorisini kişisel olarak desteklediği bir paylaşımda bulunmasının ardından İsrail'i ziyaret etti.



Milyarder Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Bu tweet için özür dilerim... kelimenin tam anlamıyla şimdiye kadar yaptığım en kötü ve en aptalca paylaşım olabilir" dedi.

