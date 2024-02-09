Elon Musk telefon hattını kırdı: "Aramalarımı yalnızca X'ten yapacağım"

X/Twitter platformunun sahibi Elon Musk, telefon numarasını kapattıracağını ve sesli/görüntülü aramalarını yalnızca X üzerinden yapacağını duyurdu.

Elon Musk telefon hattını kırdı: "Aramalarımı yalnızca X'ten yapacağım"

X yani eksi adıyla 'ın sahibi , geçtiğimiz yıl platforma sesli ve görüntülü arama özelliğini getirmişti.

Bu özellikten yalnızca Premium kullanıcıların faydalanabileceği de duyurulmuştu.

Musk, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda birkaç ay içerisinde telefon hattını iptal edeceğini, mesajlaşma ve aramalarını yalnızca X üzerinden yapacağını duyurdu.

"TELEFON NUMARAMI KULLANMAYACAĞIM"

Milyarder yaptığı paylaşımda, "Birkaç ay içinde telefon numaramı kullanmayacağım ve X'i sadece mesajlar ve sesli/görüntülü aramalar için kullanacağım." ifadelerini kullandı.

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