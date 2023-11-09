Elon Musk, X/Twitter'da hashtag özelliğini kaldırmayı düşünüyor

Elon Musk, X yani eski adıyla Twitter üzerinde gönderilerde sık sık kullanılan, kullanıcıların trend topicler sayesinde gündemi takip etmesine yarayan hashtagleri kaldırmayı düşünüyor.

Hashtag özelliğini kullanan kullanıcılar, gönderilerinde öne çıkarmak istedikleri kelimelerin başına "#" sembolünü koyarak trend başlıklara taşır ve o konu hakkında yapılan aramalarda gönderilerindeki etkileşim sayısını arttırır.

"HASHTAGLERİN KALDIRILMASI GEREKİYOR"



Tesla ve X'in bir çalışanı platform üzerinde "hashtag" özelliğinin kaldırılması gerektiğini söyledi.



X'in sahibi Elon Musk ise bu gönderiye yanıt olarak evet cevabını verdi.



Musk, trend başlıklarda kullanıcılar tarafından sık kullanılan kelimelerin yer almasını istediği kaydedildi.

"TWITTER'I MAHVEDİYOR"



Öte yandan X'teki birçok kullanıcı Elon Musk'ın bu kararına karşı çıkarak "Elon Twitter'ı mahvediyor" ifadelerini kullandı.

