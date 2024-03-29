Elon Musk, yapay zeka botu Grok'u güncelliyor

Elon Musk'ın yapay zeka girişimi xAI, sohbet robotu Grok'un geliştirilmiş bir versiyonunu piyasaya süreceğini söyledi.



xAI'den yapılan açıklamada, Grok-1.5 olarak adlandırılan yeni sürümün önümüzdeki günlerde erken test kullanıcılarına ve eski adıyla Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'teki mevcut Grok kullanıcılarına sunulacağı belirtildi.

KODLAMA VE MATEMATİK GÖREVLERİNDE PERFORMANS ARTIŞI

Girişim, yeni sürümdeki en dikkat çekici gelişmelerden birinin kodlama ve matematikle ilgili görevlerdeki performansı olduğunu söyledi.

Aralık ayında girişim, X'in Premium+ aboneleri için Grok'u kullanıma sundu. Ancak geçtiğimiz günlerde Musk yaptığı açıklamayla Premium abonelerinin de Grok'u kullanabileceğini belirtti.,

GROK 2 MÜJDESİ

Elon Musk bugün yaptığı paylaşımda gelecek hafta 1.5 sürümünün aktif olacağını söyledi.

Ayrıca Grok 2 sürümünün eğitimde olduğunu belirtti.