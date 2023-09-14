Elon Musk, yapay zeka düzenlemesinde fikir birliğine varıldığını söyledi

SpaceX , Tesla CEO'su ve X'in (Twitter) sahibi Elon Musk, teknolojinin önde gelenlerinin yapay zekayı tartışmak üzere Washington'da toplanmasının ardından yapay zekaya ilişkin düzenleme konusunda "ezici bir fikir birliğine" varıldığını söyledi.



Toplantıya katılan teknoloji patronları arasında Meta'dan Mark Zuckerberg ve Google patronu Sundar Pichai de vardı.



Microsoft'un eski CEO'su Bill Gates ve Microsoft'un şu anki CEO'su Satya Nadella da toplantıya katıldı.



ABD'li milletvekilleriyle yapılan toplantı kapalı kapılar ardında gerçekleştirildi.



Yapay zekanın gücü, hem iyi hem de kötü anlamda kullanıcıların yoğun ilgisini çekiyor.



Mayıs ayında, ChatGPT'nin arkasındaki şirket olan OpenAI'nin CEO'su Sam Altman, ABD Senatosu komitesi önünde ifade vererek yeni teknolojinin potansiyel tuzaklarını açıkladı.



Altman, "Bence yapay zeka teknolojisinde işler ters giderse bazı sorunlar yaşanabilir. Bu konuda sesimizi duyurmak istiyoruz. Bunun olmasını önlemek için hükümetle birlikte çalışmak istiyoruz” dedi.

KULLANICILARIN ENDİŞELERİ BULUNUYOR



Yapay zeka teknolojisinin toplu işten çıkarmalara, aşırı dolandırıcılığa yol açabileceği ve yanlış bilgileri daha inandırıcı hale getirebileceğine dair endişeler var.



Yapay zeka şirketleri, modellerini izinsiz veya içerik oluşturuculara ödeme yapılmadan internetten alınan veriler üzerinde eğittiği için de eleştirildi.



Nisan ayında Musk, "Yapay zekanın halk için bir tehlike oluşturmadığından emin olmak amacıyla yapay zekayı denetleyecek bir düzenleyici organın kurulması gerektiğini düşünüyorum." dedi.



Öte yandan Musk, toplantıda yapay zeka için bir "düzenleyici organın kurulması isteğini yinelediği kaydedildi.

