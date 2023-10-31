Elon Musk, yapay zeka zirvesine katılabilir

Elon Musk'ın bu hafta İngiltere'de yapay zeka konusunda düzenlenecek küresel zirveye katılması bekleniyor.



İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, geçtiğimiz hafta Perşembe günü yaptığı açıklamada teknoloji milyarderiyle canlı bir röportaj yapacağını söyledi.



YAPAY ZEKANIN POTANSİYEL RİSKLERİ TARTIŞILACAK

Bletchley Park'ta düzenlenecek zirve, yapay zeka uzmanlarını ve küresel liderleri bir araya getirerek yapay zekanın potansiyel risklerini tartışmayı amaçlıyor.



ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de katılması bekleniyor.



Ayrıca Open AI'nin icra kurulu başkanı Sam Altman ve Meta'dan Nick Clegg'in de toplantıya katılacağı belirtildi.

FİKİR BABASI DA ZİRVEYE KATILACAK

Yapay zekanın fikir babalarından biri olan Yoshua Bengio da zirveye katılacağını belirtti.



Başbakan Sunak, Musk'ın eskiden Twitter olarak bilinen X platformunda yaptığı paylaşımda "Elon Musk ile görüştüm. Yapay Zeka Güvenlik Zirvesi'nden sonra Perşembe gecesi X'te yayınlanacak." dedi.

TEHDİT OLARAK GÖRÜLÜYOR



Yapay zeka alanındaki son gelişmeler devrimci olduğu kadar tehlikeli, hatta insanlığın kendisi için olası bir tehdit olarak da görülüyor. Kitlesel iş kayıplarına yol açabilir ve dezenformasyonu güçlendirebilir.

ABD, YAPAY ZEKA İÇİN İDARİ EMİR İMZALADI



ABD Başkanı Joe Biden, Yapay Zeka geliştiricilerinin güvenlik sonuçlarını ABD hükümetiyle paylaşmasını zorunlu kılacak bir idari emir imzaladı.

DENEYLERE ARA VERİN ÇAĞRISI



ABD yapay zeka güvenliği konusunda 'şimdiye kadarki en güçlü eylemi' açıkladı

Mart ayında "Dev Yapay Zeka Deneylerine" ara verilmesi çağrısında bulunan açık bir mektuba imza attı.



Nisan ayında BBC'ye verdiği bir röportajda Musk, on yılı aşkın bir süredir yapay zeka güvenliği konusunda endişelendiğini söyledi.



"Bence yapay zekanın halk için bir tehlike oluşturmadığından emin olmak için onu denetleyecek bir düzenleyici kurum kurulmalı" dedi.



Musk ayrıca, bilgi birikimini ve etkileşim tarzlarını beslemek için çeşitli kaynaklardan yığınlarca veriyi kazıyarak insanların nasıl etkileşime girdiğini öğrenen yazılım olan sohbet robotlarını eğitmek için kullandıkları veriler nedeniyle yapay zeka şirketleriyle de karşı karşıya geldi.