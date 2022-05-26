Elon Musk'ın deepfake videosu: Kripto dolandırıcıları iş başında

Elon Musk'ın deepfake videosuyla kripto para sahteciliği düzenlendi. İnternette yayılan görüntülerde Musk'ın sesi ve görüntüsüyle günlük yüzde 30 kar vaat edildi.

Haberler - ntv.com.tr 26.05.2022 - 10:18

Elon Musk'ın deepfake videosu: Kripto dolandırıcıları iş başında

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Dünyanın en zengin insanı , tutkulu bir kripto savunucusu. Musk'ın şirketi Tesla' geçen yıl Bitcoin'e yaatırım yapmıştı.

İntermet dünyasının son büyük tehlikesi deepfake'le Musk'ın bu ilgisi hedef alındı. 

Kripto dolandırıcıları oluşturdukları deepfake videosuyla Elon Musk'ın görüntüsünü ve sesini taklit etti. Videoda Elon Musk bir kripto para yatırımcılarına sesleniyor ve günlük yüzde 30 kar vaad ediyor. 

BitVex adındaki sahte kripto para borsasına yatırım çağrısı yapan video kısa süre içerinde milyonlarca kişi tarafından izlendi. 

Musk durumu görünce hızlı bir şekilde müdahale etti ve Twitter'dan videoya, "Kesinlikle ben değilim" cevabını verdi. 

Elon Musk daha önce defalarca Dogecoin'in geleceğin kripto parası olabileceğini söylemişti. 

Mart ayında kripto para dolandıcıları sahte ApeCoin airdrop'uyla 1 milyon dolar çalmıştı. 2020 yılında hackerlar ünlü isimlerin Twitter hesaplarını ele geçirerek Bitcoin sahteciliği yapmıştı. 

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