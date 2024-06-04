Elon Musk'ın Mars planı: Starship yeniden fırlatılacak

Elon Musk, SpaceX'in Starship roketinin bir sonraki fırlatma denemesi için gerekli izinleri aldığını ve uçmaya hazır olduğunu duyurdu.

120 metre uzunluğundaki Starship, bugüne kadar yapılmış en büyük roket olma özelliğini taşıyor.

Uzay aracı, SpaceX'in Teksas, Boca Chica'daki Starbase tesisinden çarşamba günü fırlatılacak. Bu deneme, milyarder iş adamının Mars'ı kolonileştirme hedefinde önemli bir adım olacak.

DÖRDÜNCÜ DENEME OLACAK

Bu, Starship roketinin dördüncü büyük uçuş denemesi olacak.

Mart ayında yapılan son denemede uzay aracı yörüngeye ulaşmış, ancak atmosfere yeniden girişte parçalanmıştı.

Geçtiğimiz hafta SpaceX, roketin ve güçlendiricisinin sıvı oksijen ve sıvı metanla doldurulduğu provayı başarıyla tamamladı.

Federal Havacılık İdaresi'nin bu deneme için fırlatma lisansı verip vermediği henüz belli değil ancak SpaceX resmi sitesinde 5 Haziran Çarşamba günü "düzenleyici onayı beklerken" denemenin yapılacağını açıkladı.

Dördüncü uçuş denemesinde SpaceX, hem Starship roketini hem de Super Heavy güçlendiricisini başka bir uçuşta yeniden kullanmak üzere geri getirmeyi hedefliyor.

OPERASYONEL DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

SpaceX'in internet sitesinde yayımlanan bir yazıda, güvenilirliği artırmak için çeşitli yazılım ve donanım yükseltmelerinin yanı sıra roketin uçuşunun son aşamasında sağlam kalma şansını artırmak için operasyonel değişiklikler yapıldığı belirtildi.

SpaceX, "Starship'in dördüncü uçuşu bizi ufuktaki hızla yeniden kullanılabilir geleceğe yaklaştırmayı amaçlayacak" ifadelerini kullandı.