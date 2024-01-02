Elon Musk'ın X/Twitter'ı yüzde 71 değer kaybı yaşadı

Fidelity, şirketin şu anda Musk'ın satın aldığı zamankinden yüzde 71,5 değer kaybı yaşadığını aktardı.



Elon Musk Ekim 2022'de o zamanlar Twitter olarak bilinen sosyal medya platformunu satın almak için 44 milyar dolarlık bir ödeme yapmıştı.

Bussiness Insider'ın haberine göre, yatırım fonu devi X'te bir hisse senedine sahip ancak Musk'ın satın almasından bu yana hissenin değerini rutin olarak düştüğünü ve yaklaşık yüzde 71 değer kaybettiğini açıkladı.

12 MİLYAR DOLARA DÜŞTÜ

Böylelikle Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın aldığı Twitter/X'in değeri 1 yıl içerisinde yüzde 71,5 düşüş yaşayarak 12,76 milyar dolar oldu.

2023, X/Twitter ve reklamveren ilişkileri için çalkantılı bir yıl oldu.

Elon Musk Temmuz ayında paylaştığı bir X gönderisinde, şirketin reklamlardaki büyük düşüş nedeniyle zor bir mali noktada olduğunu söyledi.

Musk, "Reklam gelirlerindeki yüzde 50'lik düşüş ve ağır borç yükü nedeniyle hala negatif nakit akışı içindeyiz" diye yazdı.

REKLAMVERENLER VE ELON MUSK KRİZİ

Kasım ayında ise Disney ve IBM gibi şirketler, Musk'ın antisemitik bir paylaşımı desteklemesinin ardından reklamlarını X'ten çekti.

The New York Times Dealbook Summit'te konuşan Musk reklamverenlere küfür etti ve daha sonra reklamveren boykotunun "şirketi bitirebileceğini" söyledi.