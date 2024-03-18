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Elon Musk'ın yapay zekası Grok açık kaynak oldu

Elon Musk geçen hafta yaptığı açıklamada yapay zeka sohbet robotu "Grok"un bu hafta kullanıma açılacağını duyurmuştu. Yapay zeka şirketi xAI Grok 1.0 modelini resmen açık kaynaklı olarak sundu.

Elon Musk'ın yapay zekası Grok açık kaynak oldu

Yapay zeka girişimi xAI, OpenAI'ın ChatGPT'sine rakip olacağına inandıkları ve çeşitli testlerde ChatGPT'yi geride bıraktığı belirtilen "Grok" adlı robotunu piyasaya sürdü.

Şimdilik sadece Premium+ üyeliği bulunan X kullanıcılarına sunulacak olan "Grok" artık ücretsiz şekilde erişilebilir hale geldi.

AÇIK KAYNAK OLARAK KULLANIMA SUNULDU

Teknolojiyi herkesin görmesi ve kullanması için açan Musk, yapay zeka dünyasında bunu yapmanın teknolojiyi daha güvenli hale getirmeye yardımcı olup olmayacağı veya sadece kötüye kullanıma açıp açmayacağı konusunda hararetli bir tartışmaya daha girdi.

Kendini açık kaynak kullanımının savunucusu ilan eden Musk, geçen yıl X'in öneri algoritması için de aynı şeyi yapmıştı. 

Elon Musk duyurdu: Yapay zeka sohbet botu "Grok" bu hafta açılıyor

duyurdu: Yapay zeka sohbet botu "Grok" bu hafta açılıyor

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GROK ÖZELLİKLERİ

xAI, sohbet botunun "soruları zekayla yanıtlamak" için tasarlandığını ve "asi bir çizgiye" sahip olduğunu ve ayrıca "diğer yapay zeka sistemlerinin çoğu tarafından reddedilen soruları yanıtlama" özelliğine sahip olduğunu açıklamıştı.

Bir xAI çalışanı, sohbet robotunun "normal mod" ile "eğlenceli mod" arasında geçiş yapabileceğini öne sürmüştü.

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