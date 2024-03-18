Elon Musk'ın yapay zekası Grok açık kaynak oldu

Yapay zeka girişimi xAI, OpenAI'ın ChatGPT'sine rakip olacağına inandıkları ve çeşitli testlerde ChatGPT'yi geride bıraktığı belirtilen "Grok" adlı yapay zeka robotunu piyasaya sürdü.



Şimdilik sadece Premium+ üyeliği bulunan X kullanıcılarına sunulacak olan "Grok" artık ücretsiz şekilde erişilebilir hale geldi.

AÇIK KAYNAK OLARAK KULLANIMA SUNULDU

Teknolojiyi herkesin görmesi ve kullanması için açan Musk, yapay zeka dünyasında bunu yapmanın teknolojiyi daha güvenli hale getirmeye yardımcı olup olmayacağı veya sadece kötüye kullanıma açıp açmayacağı konusunda hararetli bir tartışmaya daha girdi.

Kendini açık kaynak kullanımının savunucusu ilan eden Musk, geçen yıl X'in öneri algoritması için de aynı şeyi yapmıştı.

