Elon Musk duyurdu: Yapay zeka sohbet botu "Grok" bu hafta açılıyor

Teknoloji lideri Elon Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile xAI'ın "Grok" sohbet botunu bu hafta kullanıma sunacağını duyurdu.
Yapay zeka girişimi xAI, OpenAI'ın ChatGPT'sine rakip olacağına inandıkları ve çeşitli testlerde ChatGPT'yi geride bıraktığı belirtilen "Grok" adlı yapay zeka robotunu bu hafta piyasaya sürüyor.
Musk, daha önce sohbet robotunun sosyal medya platformu X'e entegre edileceğini ve Premium+ üyelere özel kullanıma sunulacağını açıklamıştı.
This week, @xAI will open source Grok— Elon Musk (@elonmusk) March 11, 2024
GROK ÖZELLİKLERİ
xAI, sohbet botunun "soruları zekayla yanıtlamak" için tasarlandığını ve "asi bir çizgiye" sahip olduğunu ve ayrıca "diğer yapay zeka sistemlerinin çoğu tarafından reddedilen soruları yanıtlama" özelliğine sahip olduğunu açıklamıştı.
Bir xAI çalışanı, sohbet robotunun "normal mod" ile "eğlenceli mod" arasında geçiş yapabileceğini öne sürmüştü.
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