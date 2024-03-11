Elon Musk duyurdu: Yapay zeka sohbet botu "Grok" bu hafta açılıyor

GROK ÖZELLİKLERİ



xAI, sohbet botunun "soruları zekayla yanıtlamak" için tasarlandığını ve "asi bir çizgiye" sahip olduğunu ve ayrıca "diğer yapay zeka sistemlerinin çoğu tarafından reddedilen soruları yanıtlama" özelliğine sahip olduğunu açıklamıştı.



Bir xAI çalışanı, sohbet robotunun "normal mod" ile "eğlenceli mod" arasında geçiş yapabileceğini öne sürmüştü.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin