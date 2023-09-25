Elon Musk'tan insansı robot: Tesla Optimus gelişmeye devam ediyor

Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla şirketi kendi insansı robotunu 2021 yılında tanıtmıştı. Tesla Optimus'un dün yayınlanan bir videosunda artık nesneleri kendi başına sıralayabildiği görüldü.

Elon Musk'tan insansı robot: Tesla Optimus gelişmeye devam ediyor

'nın insanı robotu " Optimus" gelişmeye devam ediyor.

Son olarak Tesla tarafından paylaşılan videoda insansı robotun nesneleri sıralayabildiği görüldü.

Tesla Optimus'un mavi ve yeşil blokları kolaylıkla kavradığı ve insan benzeri bir hızda sıralayabildiği aktarıldı. Nesnenin devrilmesiyle düzeltme gerektiğinde kendi hatalarını da düzeltebiliyor.

Elon Musk'tan insansı robot: Tesla Optimus gelişmeye devam ediyor - 1

Öte yandan TeslaBot'un tek ayak üzerinde durabildiği, bazı yoga ve meditasyon hareketlerini yapabildiği görüldü.

Tesla Optimus'un ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir bilgi bulunmuyor ancak şirketin TeslaBot'a yoğun ilgi gösterdiği ve Tesla'nın elektrikli araçlarıyla aynı yazılımı kullandığı kaydedildi.

Ayrıca Tesla'nın ürünü ilk olarak kendi operasyonlarında kullanması bekleniyor.

Elon Musk'tan insansı robot: Tesla Optimus gelişmeye devam ediyor - 2

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