Elon Musk'tan insansı robot: Tesla Optimus gelişmeye devam ediyor

Tesla'nın insanı robotu "Tesla Optimus" gelişmeye devam ediyor.



Son olarak Tesla tarafından paylaşılan videoda insansı robotun nesneleri sıralayabildiği görüldü.



Tesla Optimus'un mavi ve yeşil blokları kolaylıkla kavradığı ve insan benzeri bir hızda sıralayabildiği aktarıldı. Nesnenin devrilmesiyle düzeltme gerektiğinde kendi hatalarını da düzeltebiliyor.

Öte yandan TeslaBot'un tek ayak üzerinde durabildiği, bazı yoga ve meditasyon hareketlerini yapabildiği görüldü. Tesla Optimus'un ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir bilgi bulunmuyor ancak şirketin TeslaBot'a yoğun ilgi gösterdiği ve Tesla'nın elektrikli araçlarıyla aynı yazılımı kullandığı kaydedildi. Ayrıca Tesla'nın ürünü ilk olarak kendi operasyonlarında kullanması bekleniyor. Multiple fully Tesla-made Bots now walking around & learning about the real world 🤖



Join the Tesla AI team → https://t.co/dBhQqg1qya pic.twitter.com/3TZ2znxkfd — Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) May 16, 2023