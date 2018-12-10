Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC), IBM ile gerçekleştirdiği işbirliğiyle petrol kuyularından müşterilere ulaşana kadar emtialarının yönetimini, blok zinciri temelli bir sistem üzerinden gerçekleştirmeyi deneyecek.

Otomatikleştirilmiş ve blok zinciri temelli sistem işlemlerin takip, doğrulama ve gerçekleştirilme aşamaları dahil olmak üzere, ADNOC’un bütün değer zincirindeki petrol ve doğalgaz üretim yönetiminde kullanılacak. Söz konusu projenin henüz pilot aşamada olmasına rağmen, verimliliği arttırması ve paydaşlar için şeffaflık sunması bekleniyor.



Gelişmelerin ardından kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.91’lik bir artışla 3,568 dolara yükseldi ve 62 milyar 150 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 55’ini oluşturdu.



Toplam 2,068 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 66’sı artarken, yüzde 48.29 ile söz konusu artış eğilimine 70’inci sıradaki DEX öncülük etti ve yüzde 7.55 ile son 24 saatte en çok değer kaybeden kripto para birimi 77’inci sıradaki MOAC oldu.



En yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından ise son 24 saatte yüzde 0.25, yüzde 2.53, yüzde 1.28 ve yüzde 0.89 ile sırasıyla yalnızca Tether, Bitcoin Cash, Litecoin ve TRON düşerken, yüzde 8.19 ile en çok EOS yükseldi.



Piyasadaki dalgalanmaların etkisiyle piyasa hacmi 112 milyar 907 milyon dolar olarak gerçekleşti ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 13 milyar 837 milyon dolar olarak hesaplandı.