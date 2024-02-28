Epic Games'e siber saldırı: Kullanıcı bilgileri çalındı

Bir fidye yazılım çetesi, Fortnite'ın geliştiricisi Epic Games'i hacklediğini ve verileri henüz açıklanmayan bir fiyat karşılığında açık artırmaya çıkardığını iddia etti.



Bu, son aylarda sektörü vuran ikinci büyük hack olayı. İlki PlayStation stüdyosu Insomniac Games'i büyük ölçüde etkilemişti.

Cyber Daily'nin haberine göre, Mogilevich adında bilgisayar korsanlarının bu güvenlik ihlalinden sorumlu olduğu ve grubun Epic'in sunucularına sessizce saldırdıkları öne sürüldü.

YAKLAŞIK 200 GB BOYUTUNDA VERİ

Hackerlar e-posta, şifreler, tam ad, ödeme bilgileri, kaynak kodu ve diğer birçok veri dahil olmak üzere yaklaşık 200 GB boyutunda veri çaldığını iddia ediyor.

SON TARİH 4 MART

Fidye yazılım çetesi, Epic Games'in verilerini 4 Mart'a kadar satacak, ancak bu konuda oldukça belirsiz davranıyorlar.

Bilgisayar korsanlarının sattıkları veriler için herhangi bir fiyat vemediği ve satılmadığı durumda ne yapacaklarını da açıklamadığı kaydedildi.

INSOMNIAC GAMES SIZINTISINDA NE OLDU?

Ancak Insomniac Games sızıntısında olduğu gibi gerçekleştiği takdirde birçok veri internet ortamında sızdırılabilir.

Insomniac Games sızıntısı gerçekleştiğinde, Marvel's Spider-Man 3 ve ötesi için planların yanı sıra yaklaşan Wolverine oyunuyla ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmıştı.

EPIC GAMES'TEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Epic Games saldırı hakkında henüz bir yanıt vermedi ve Mogilevich şirketin verilerini çaldıklarına dair herhangi bir kanıt yayınlamadı.