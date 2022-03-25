Eski telefonunuzu getirin, yeni Galaxy S22 serisine 3999 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olun!

Samsung’un şimdiye kadar geliştirdiği en iyi akıllı kameraya sahip olan yeni Galaxy S22 serisi 14-31 Mart tarihleri arasında ‘Değişim kampanyası’ kapsamında kullanıcılara birbirinden avantajlı fiyatlarla sunuluyor.

Kampanya kapsamında eski telefonunu getiren kullanıcılar, yeni Galaxy S22 serisi cihazlara 2100 TL’ye varan indirimli fiyatlarla sahip olabiliyor.

Buna göre; marka fark etmeksizin eski telefonunu getiren kullanıcılar Galaxy S22 için 1400 TL, S22+ için 1800 TL, S22 Ultra içinse 2100 TL tutarında indirim kazanacaklar. Değişim kampanyası, 31 Mart gecesi saat 23.59’a kadar Samsung mağazalarında, shop.samsung.com.tr ve yetkili çevrimiçi satış kanalları üzerinden devam edecek.



Galaxy S22, Phantom Black, Phantom White, Green, Pink Gold renk alternatifleri, 128GB hafıza seçeneği ve 8GB RAM özelliğiyle, S22+ ise Phantom Black, Phantom White, Green, Pink Gold renk alternatifleri, 128GB ile 256GB hafıza seçenekleri ve 8GB RAM özelliğiyle satışa sunuluyor. Galaxy S22 Ultra ise; Phantom Black, Phantom White, Green, Burgundy renk alternatifleri; 128GB, 256GB ve 512GB hafıza seçenekleri, 8GB ve 12GB RAM özellikleri ile müşterileri bekliyor.



BUGÜNE KADARKİ EN ÜST DÜZEY GALAXY S SERİSİ DENEYİMİ: "S22 ULTRA"

Samsung Galaxy S22 Ultra premium akıllı telefon kategorisinde 4nm işlemci ile bugüne kadar geliştirilen en güçlü cihaz özelliğine sahip.

Dahili S Pen, gelişmiş Nightography ve video özellikleri, tüm gün ve ötesindeki pil ömrüyle yeni Galaxy S22 Ultra, premium akıllı telefonlar için standartları yeniden belirliyor.

Galaxy S22 Ultra ile yaratıcılık, güç ve performans gibi Galaxy Note serisinin sevilen özelliklerinin yanı sıra üretkenlik tutkunlarının merakla beklediği ‘S Pen’ de S serisine geldi. Yeni Galaxy S22 Ultra ile ilk kez bir Galaxy S serisi cihazda yer alan S Pen, şimdiye kadar kullanıma sunulan en etkin S Pen olma özelliğini taşıyor. S Pen, kullanıcıların Galaxy S22 Ultra'nın geniş ekranında tıpkı bir kalem kullanır gibi en doğal şekilde yazıp çizebilmesine ve uygulamaların yeni yönlerini keşfedebilmesine imkân sağlıyor.



GALAXY S22 VE GALAXY S22+, SAMSUNG’UN BUGÜNE KADARKİ EN İYİ AKILLI KAMERASIYLA GELDİ

Galaxy S22 ve Galaxy S22+ ise, kullanıcılara ileri seviyede kamera deneyimi sunmak için tasarlandı. Galaxy S22 serisinin S21 ve S21+’dan yüzde 23 daha büyük sensör boyutu, Uyarlanabilir Piksel Teknolojisi ve Nightography gibi devrim niteliğindeki özellikleri sayesinde akıllı telefonun kamerası çok daha fazla ışık alabiliyor, ayrıntıları aktarabiliyor ve karanlık ortamlarda dahi içeriği daha çarpıcı hale getirecek biçimde yakalayabiliyor .



Hem Galaxy S22 hem de Galaxy S22+, 50MP güçlü ana kameraya, 10MP tele-lense ve 12MP ultra-geniş lense sahip. Ayrıca, yeni Otomatik Kadrajlama özelliği, kullanıcıların arkadaşlarıyla video çekerken kadrajda 10’a kadar kişiyi tespit etmesine imkan sunuyor ve kamera odağını otomatik olarak ayarlayabiliyor. Her iki cihazda da bulunan gelişmiş VDIS (Video Digital Image Stabilisation) teknolojisi, titremeyi en aza indirerek hareket halindeyken dahi en kusursuz ve keskin görüntüleri elde etmeyi sağlıyor.

EN YÜKSEK GÜVENLİK DONANIMLARI İLE TEHLİKEYE GEÇİT YOK

Galaxy S22 serisi, parola, biyometrik bilgi veya Blockchain anahtarları gibi kullanıcıların hassas verilerini, telefonun ana işletim sisteminden tamamen izole eden güvenli bir işlemci ve bellek içeren Samsung'un güçlü Knox Vault güvenlik platformu ile koruyor. ‘One UI’ kullanıcı ara yüzünün gizlilik panosu ve göstergesi, kullanıcıların verilerine ve kamerasına hangi uygulamaların eriştiğini görmesini ve hangi uygulamalara izin vereceğini belirlemelerini sağlıyor. Galaxy S22 serisi ayrıca işletim sistemi ve cihaz belleğine yönelik siber saldırıları önlemeye yardımcı olan ‘ARM’ mikro mimarisi dahil birçok yeni güvenlik özelliği sunuyor.



