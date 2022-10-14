Etiket hataları, şirketlerin milyonlarca dolar kaybetmesine yol açıyor!

Tüketici beklentileri, her sektörde teknoloji trendlerini etkilemeyi sürdürüyor.



Küresel danışmanlık şirketi PwC’nin tüketici nabzını ölçtüğü ankette, 2 kişiden birinin daha çevre dostu satın alma kararları verdiği görülürken, 5 kişiden üçü, şeffaf ve izlenebilir bir üretim hikayesi olan ürünleri tercih ettiğini ifade etti.

Öte yandan tüketicilerin yüzde 60’ı, bir ürün satın alırken ambalaja ve ambalaj üzerindeki etiketlere göz attığını söyledi. Her ürün özelinde, üretimin ardından yerleştirilen parti numarası, son kullanma tarihi gibi bilgilerin yanı sıra, ürünün hikayesine dair bilgi veren karekodların uygulamasında kullanılan markalama ve kodlama makineleri de bu trendlere uyumlu olarak gelişti.

Dünyaca ünlü inkjet kodlama (CIJ), termal inkjet kodlama (TIJ) ve büyük karakter inkjet kodlama (DOD) makinesi üreticileri Rynan ve Hi-pack şirketlerinin ürünlerini Türkiye'deki markalara ulaştıran Electrojet, bu niş sektördeki trendleri değerlendirdi.



Endüstriyel yazıcıların ve kodlama makinelerinin modern üreticiler için vazgeçilmez ürünler arasında yer aldığını dile getiren Electrojet Satış Yöneticisi Selçuk Alptekin, “Aktif olarak üretim yapan şirketler için, tüketicilerle ürün bazında şeffaf bir iletişim kurmanın yanı sıra, lojistik ve tedarik zincirinde hataları azaltmanın yolu yüksek kaliteli, performans odaklı markalama makinelerinden geçiyor. Rynan ve Hi-pack’in Türkiye ana distribütörü Electrojet olarak, Avrupa ve Güney Asya’nın en büyük inkjet kodlama makinesi üreticilerinin geliştirdiği son teknolojileri, ülkemizdeki işletmelerin kullanımına sunuyoruz” dedi.

TÜRKÇE ARAYÜZLÜ CİHAZLARLA ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR KODLAMALAR



Inkjet, termal inkjet ve büyük karakter inkjet kodlama makinelerinin tüketicilerin ve lojistik sürecinin ihtiyaç duyduğu bilgileri ürüne göre özelleştirebilme olanağı sunduğunu belirten Selçuk Alptekin, “Mevzuat, son kullanma tarihi, parti numarası gibi bilgilerin ürün üzerinde yer almasını zorunlu kılıyor. Öte yandan pek çok üretici, ürüne özel üretim hikayelerini ambalajlara yerleştirdiği karekodlar aracılığıyla paylaşıyor ve bu sayede izlenebilir ve şeffaf üretim vizyonunu pratikte de uygulayabiliyor. Fabrikalara kimlik kazandıran bu cihazlar, Endüstri 4.0’dan Endüstri 5.0’a geçişi konuştuğumuz bu dönemde, her ölçekten üretici için olmazsa olmaz yatırımlardan birine dönüşüyor. Elbette bu yatırımı yaparken maliyetleri doğru hesaplamak, doğru teknolojiyi ve cihazı seçmek, enerji kullanımı ve kartuş konularında performansı ve verimliliği gözetmek gerekiyor. Electrojet olarak, 65 ülkede distribütörlüğü olan ve bu alanın dünyadaki öncüleri arasında sayılan Singapur merkezli Rynantech şirketinin ve Hi-pack'in Türkiye’deki ana distribütörüyüz. Markalama ve kodlama sektöründeki teknolojinin öncüsü iki şirketin verimliliği yüksek yazıcılarının satış ve satış sonrası tüm hizmetlerini veriyoruz. İşletmeler sezgisel ve Türkçe arayüzle birlikte gelen bu yazıcıları kullanarak ürünleri için özelleştirilebilir markalama ve kodlama işlemi gerçekleştirebiliyor” diye konuştu.



YANLIŞ BASILMIŞ ETİKETLER 165 DOLARA KADAR EK MALİYETE SEBEP OLUYOR



Lojistik sektöründe yapılan araştırmaların yanlış basılan etiketlerin etiket başına 5 ila 165 dolar arası bir maliyete sebep olduğunu gösterdiğini, büyük üretim partilerinde bu maliyetlerin milyonlarca doları bulabildiğini hatırlatan Electrojet Satış Yöneticisi Selçuk Alptekin, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Özellikle üretim firelerinin önemli maliyetlere sebep olduğu gıda ve medikal sektöründe son teknolojiyi kullanmak, tüketici deneyimini ve lojistik operasyonlardaki kusursuzluğu sağlamak için olmazsa olmazlar arasında sayılıyor. Markalama ve kodlamanın, çok kanallı, sorunsuz çalışan bir tedarik zinciri oluşturma sürecinde göz ardı edilmemesi gerekiyor. Electrojet olarak bakım gerektirmeyen inkjet kodlama cihazı, etiket aplikatör, HybridJet, inkjet kodlama cihazları, lazer markalama makineleri ve tüm bu cihazların sarf malzemeleri konusunda Türkiye’nin önde gelen markalarından biriyiz. 2027’ye kadar her yıl yüzde 8,20 büyümesi beklenen bu endüstride, dünya çapında, 65 ülkede ispatlanmış ve dünyanın en önemli üreticileri tarafından kullanılan küresel teknolojileri, Koska ve Doğuş gibi Türkiye’nin büyük üreticilerine ulaştırıyoruz”