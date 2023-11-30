Eurofighter Typhoon savaş uçağı nedir, özellikleri nelerdir?

Avrupa Birliği yapımı olan Eurofighter Typhoon, çift motorlu, kanart delta kanatlı, çok rollü savaş uçağı olarak tanımlanmaktadır. Tasarımı Fransız Dassault Rafale, İsveçli Saab Gripen ve Rus MiG 1.44 uçakları temel alınarak yapılmıştır. Çeviklik ve gelişmiş elektronik sistemleri en belirgin özelliklerindendir.

EUROFİGHTER TYPHOON SAVAŞ UÇAĞI ÖZELLİKLERİ



Uzunluk: 15.96 m (52.4 ft)

Mürettebat: 1 (2)

Kanat Açıklığı: 10.95 m (35.9 ft)

Kanat Açıklığı: 5.28 m (17.3 ft)

Kanat Alanı: 51.2 m²

Boş Ağırlık: 11,000 kg (24.000 lb)

Yüklü Ağırlığı: 16.000 kg

Max. Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg (51.800 lb)

Motor: 2 x Eurojet EJ200 ard yakma turbofan

Motor Gücü: 60 kN (13.500 lbf) her biri

Yakıt Kapasitesi: 5.000 kg (11.020 lb)

Maksimum hız :

Yüksek İrtifada: (2495 km / s veya 1550 mil)

Deniz Seviyesinde: Mach 1.25 (1530 km / s veya 950 mph)

Menzil: 2900 km (1,800 mil)

Servis Yarıçapı: 19812 m (65,000 ft )

Tırmanış: 315 m / s [345] (62.000 ft / dak)

İtiş/Ağırlık Oranı: 1.15