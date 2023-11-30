Eurofighter Typhoon savaş uçağı nedir, özellikleri nelerdir?

Eurofighter Typhoon savaş uçağı ve özellikleri, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları tarafından yapılan açıklamanın ardından gündeme geldi. Açıklamada, ilk etapta 20 adet, daha sonra da 20 adet olmak üzere toplam 40 adet son versiyon ''Eurofighter'' uçak temin edilmek istendiği hatırlatıldı. Peki, Eurofighter Typhoon savaş uçağı nedir, özellikleri nelerdir?

Eurofighter Typhoon savaş uçağı nedir, özellikleri nelerdir?

Avrupa Birliği yapımı olan Eurofighter Typhoon, çift motorlu, kanart delta kanatlı, çok rollü savaş uçağı olarak tanımlanmaktadır. Tasarımı Fransız Dassault Rafale, İsveçli Saab Gripen ve Rus MiG 1.44 uçakları temel alınarak yapılmıştır. Çeviklik ve gelişmiş elektronik sistemleri en belirgin özelliklerindendir.

Eurofighter Typhoon savaş uçağı nedir, özellikleri nelerdir? - 1

EUROFİGHTER TYPHOON SAVAŞ UÇAĞI ÖZELLİKLERİ

Uzunluk: 15.96 m (52.4 ft)
Mürettebat: 1 (2)
Kanat Açıklığı: 10.95 m (35.9 ft)
Kanat Açıklığı: 5.28 m (17.3 ft)
Kanat Alanı: 51.2 m²
Boş Ağırlık: 11,000 kg (24.000 lb)
Yüklü Ağırlığı: 16.000 kg
Max. Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg (51.800 lb)
Motor: 2 x Eurojet EJ200 ard yakma turbofan
Motor Gücü: 60 kN (13.500 lbf) her biri
Yakıt Kapasitesi: 5.000 kg (11.020 lb)
Maksimum hız :
Yüksek İrtifada: (2495 km / s veya 1550 mil)
Deniz Seviyesinde: Mach 1.25 (1530 km / s veya 950 mph)
Menzil: 2900 km (1,800 mil)
Servis Yarıçapı: 19812 m (65,000 ft )
Tırmanış: 315 m / s [345] (62.000 ft / dak)
İtiş/Ağırlık Oranı: 1.15

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