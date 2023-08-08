Evden çalışmanın simgesiydi: Zoom çalışanların ofise gelmesini istiyor

Zoom, teknoloji şirketlerini kasıp kavuran ofise dönüş trendinin dışında değil. Son aylarda Google, Amazon ve Salesforce benzer politikalar yürürlüğe koyarak çalışanlara evden çalışmak için daha fazla özgürlük tanıyan Covid dönemi yaklaşımına son verdi. Bununla birlikte, işçiler daha fazla esnekliğe alıştıktan sonra işletmelerin bu talepleri bazı çalışanlar tarafından hoş karşılanmadı.



ABD basınına yansıyan bilgilere göre Covid-19'la beraber evden çalışmaya geçen Beyaz Saray da çalışanlardan ofise daha çok gelmelerini istiyor.



PANDEMİ SONRASI İŞTEN ÇIKARMAYA BAŞLADI



Zoom, pandemi kaynaklı bir artışın ardından talep azalırken kendi zorluklarını yaşadı. Şubat ayında Zoom, çok hızlı büyüdükten sonra personelinin yüzde 15'ini , yani yaklaşık 1.300 çalışanını işten çıkardı. Yöneticiler de önümüzdeki mali yıl için taban maaşlarını yüzde 20 azalttı ve 2023 mali yılı ikramiyelerini kaybetti.



Çoğu şirket, karantinalar sırasında arkadaşları ve iş arkadaşlarıyla görüntülü sohbet etmek için platformuna yöneldiği için, video konferans hizmeti pandeminin ilk günlerini çoğu şirketten daha fazla tanımladı. 2020'nin ortalarına gelindiğinde Zoom, uzaktan çalışmaya geçmek zorunda kalan birçok şirketin ticari müşterilerindeki ani artışın tetiklediği gelirinin hızla arttığını bildirdi.