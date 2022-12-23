Eyüp Esen: "2022 yılı 129 milyar dolarlık mobil uygulama harcamalarıyla kapanabilir"

Aralık ayı pek çok sektörde bir önceki yılın özetlerinin ve gelecek yıla ilişkin öngörülerin paylaşılmasıyla başladı. Bu kapsamda mobil uygulama analitikleri alanında faaliyet gösteren data.ai, 2022 özetini ve 2023 tahminlerini yayımladı.

2022’ye dair veriler, mobil uygulama indirmelerinin bir önceki yıla kıyasla %9 arttığını gösterirken, raporda 2022’deki toplam mobil uygulama harcamalarının 129 milyar dolara ulaşabileceği belirtildi. Bu harcamaların 83 milyar dolarının App Store'da gerçekleştirildiği ifade edilirken, Android uygulamalar 2022'de üreticilerine 46 milyar dolar kazandırdı.



2022 ve 2023 mobil uygulama trendlerini değerlendiren Growing Business Center Kurucusu Eyüp Esen, “Küresel ekonomik gelişmelerin etkileri mobil uygulama harcamalarına yansısa da, 2022 mobil ekosistem için önemli bir yıl oldu. Bugün pek çok iş süreci dijitalde yürüyor. Tüketiciler, birçok ihtiyacını mobil uygulamalardan karşılıyor. Bu durum önümüzdeki yıllarda değişmeyecek ve mobilin yükselişi devam edecek” dedi.



MOBİLDE OYUNLAR LİDERLİĞİNİ KORUYOR



App Annie ismiyle de bilinen data.ai tarafından paylaşılan 2023 öngörülerinde 14 mobil uygulamanın, mağaza harcamalarında 2 milyar dolar barajını aşacağı belirtilirken, bu uygulamalarının 11'inin mobil oyun olacağına dikkat çekildi.

Beklentilerin 2023'te mobil oyun harcamalarının 107 milyar dolar seviyesinde seyredeceğini gösterdiğini söyleyen Eyüp Esen, “ABD'nin ünlü yatırım bankalarından Morgan Stanley, tarihsel olarak tüketicilerin durgunluk dönemlerinde dahi video oyunlarına harcama yaptığını söylüyor. Bugün oyun ve eğlencenin merkezini oluşturan mobil sektörü de ekonomik dalgalanmalara rağmen dayanıklılığını koruyor. Oyunların yanı sıra 2022'nin indirme şampiyonları arasında Instagram, Facebook, Snapchat, WhatsApp gibi sosyal ağlar yer alıyor. Aylık aktif kullanıcı sayısında başı TikTok çekerken, onu Instagram ve Telegram izliyor. Sosyal medya platformları, dijital dünyada sosyalleşmenin, iletişim kurmanın merkezinde yer alıyor” diye konuştu.

Eyüp Esen

2028'DE MOBİLDE HARCANAN ZAMAN 6 TRİLYON SAATİ AŞACAK



data.ai tarafından yayımlanan öngörülerin 2028’e gelindiğinde mobilde harcanan zamanın 6 trilyon saati aşacağını gösterdiğini hatırlatan Growing Business Center Kurucusu ve video içerik üreticisi Eyüp Esen, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:



“Bağlantı teknolojileri geliştikçe mobil platformların popülaritesi de artıyor. Mobil, her geçen yıl alışverişin, eğlencenin, iletişimin merkezinde yer alıyor. Bu kadar hızlı büyüyen bir sektörde kullanıcıların gerçekten işlerine yarayacak uygulamaları bulması da zorlaşıyor. Bu noktada, Growing Business Center çatısı altında, “Mobil Uygulama Videoları” isimli kanalımızda ürettiğimiz mobil uygulama odaklı video içeriklerle kullanıcıların gerçekten kullanışlı olan mobil uygulamalara erişmesini olanaklı hale getiriyoruz. Mobil uygulama videoları kanalımızda 7-8 farklı konseptte yayımladığımız içeriklerimizle kullanıcıların mobil dünyaya dair başvurabilecekleri nitelikli bir rehber olmayı hedefliyoruz. Bankacılıktan yatırıma, görsel düzenlemeden market teslimatına, mağazalardan indirilebilen uygulamaları ayrıntılı bir biçimde inceleyerek, kullanıcıların en çok ihtiyaç duydukları mobil uygulamaları kolayca seçmelerine yardımcı olmak istiyoruz.”