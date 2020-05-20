Facebook Amazon'a rakip olacak yeni özelliğini duyurdu

Sosyal medya devi Facebook alışveriş uygulaması 'Facebook  Shops'u tanıttı. İlk etapta Facebook ve ınstagram'a  gelen Facebook Shops'un önümüzdeki  döenmde WhatsApp, Messenger veyInstagram Direct'e de entegre edilmesi bekleniyor.

ntv.com.tr 20.05.2020 - 07:40

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Facebook online alışveriş platformlarına rakip olacak yeni özelliğini görücüye çıkardı. 
  
Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram'da da kullanılacak özellik sayesinde kullanıcıların sosyal medya platformları üzerinden ürün satmalarını mümkün hale getirdi. 
  
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, uygulama içi satın alma konusu şu an için yalnızca Amerika Birleşik Devlet’lerinde geçerli. 
  
Aynı habere göre, önümüzdeki dönemde WhatsApp, Messenger ve Instagram Direct üzerinden de sohbet içinden alışveriş yapabilecek. 
  
Söz konusu özelliğin ülkemizde ne zaman kullanıma gireceğine dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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