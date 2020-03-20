Facebook corona virüs yasağını genişletti

Facebook, corona virüs salgını fırsat bilen kişiler ile mücadele kapsamında başlattığı reklam yasağının kapsamını artırdığını duyurdu.

ntv.com.tr 20.03.2020 - 14:29

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Küresel bir salgına dönüşen corona virüsü (COVID-19) fırsata çevirmeye çalışan kişi ve şirketlerin reklamlarını platformlarında yayınlamama kararı alan Facebook, bu yasağı genişletti.

Business Insider’da yer alan habere göre, Facebook bundan böyle plaftormunda el dezenfektanı, yüzey dezenfekte edici mendil ve COVID-19 test kitleri için yapılan reklamlara yer vermeyecek. 

Aynı habere göre bu karar Facebook ve şirketin bünyesinde bulunan bir başka sosyal medya platformu olan Instagram aracılığı ile bu ürünleri satmaya çalışan kullanıcıları kapsayacak.

Facebook yaklaşık iki hafta önce tıbbi yüz maskeleri için yapılan reklamları yasaklama kararı almış ve platformda bu reklamalara yer vermemeye başlamıştı.

Facebook, dün bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın kullanıcılarının corona virüs hakkında Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF ve UNDP’den elde edilen bilgilere ulaşmalarına imkan sağlayan sayfasını yayına almıştı.

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