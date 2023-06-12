Facebook'a yeni dava: İş ilanlarında cinsiyet ayrımcılığı suçlaması

Global Witness'ın demokrasiye yönelik dijital tehditler konusundaki kampanya stratejisini yöneten Naomi Hirst, CNN'e verdiği demeçte, "Endişemiz, Facebook'un toplumda birlikte yaşadığımız önyargıları şiddetlendirmesi ve aslında işyerinde ilerleme ve eşitlik fırsatlarını gölgelemesidir." dedi.



Global Witness, kar amacı gütmeyen Bureau Clara Wichmann ve Fondation des Femmes ile ortaklaşa, Fransa ve Hollanda'daki insan hakları kuruluşlarına ve veri koruma yetkililerine, her iki ülkedeki araştırmalarına dayanarak Meta ile ilgili şikayette bulundu.



Gruplar, Meta'nın uygulamalarının ülkelerin insan hakları veya veri koruma yasalarını ihlal edip etmediğini araştırmaya çağırıyor.



Ajanslardan herhangi biri iddiaların doğrulandığını tespit ederse, Meta para cezaları, yaptırımlar veya ürününde daha fazla değişiklik yapması için baskı ile karşı karşıya kalabilir.