Facebook’tan 5.7 milyar dolarlık yatırım

Daha önce 1 milyar dolara Instagram’ı, 14 milyar dolar karşılığında WhatsApp’ı satın alan Facebook bu kez rotasını Hindistan’a çevirdi.



TechCrunch’ta yer alan habere göre sosyal medya devi, Jio’ya 5.7 milyar dolarlık yatırım yaptı.



Facebook bu ücret karşılığında Hindistan merkezli internet ve telekom devinin hisselerinin yüzde 9.99’unun sahibi oldu.



Facebook bu yatırım sonrası ülkede 350 milyonun üzerinde abonesi olan şirketin en büyük azınlık hisse sahibi konumuna yükseldi.



Konu ile ilgili Facebook’tan yapılan açıklamada bu yatırımı şirketin Hindistan’a duyduğu güvenin bir örneği olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi



Aynı açıklamda FacebooK’un Jio ile birlikte hareket ederek bireylerin ve kurumların dijital ekonomide daha etkin rol alması için çalışmalar yapacağı bilgisinin altı çizildi.

