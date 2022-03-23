FBI'dan Rus hacker uyarısı: Enerji firmaları hedefte

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) verilerine göre, Rus hackerlar savaşın başından bu yana 5'i enerji şirketi olmak üzere ülkede faaliyet gösteren 20'den fazla şirketin güvenlik açığını bulmaya yönelik tarama yaptı.



Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası ABD'li enerji şirketlerinin Rus siber saldırısına uğrama riski arttı.



Hafta başında konuya ilişkin basına açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Anne Neuberger, Rusya’nın ABD’ye yönelik siber saldırı başlatacağına ilişkin istihbaratın arttığını ancak bazı şirketlerin güvenlik açıklarını kapatmada başarısız olduğunu belirtmişti.



ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı, dün 13 binden fazla şirkete siber saldırılara karşı güvenlik kapasitelerini güçlendirme çağrısı yapmıştı.

DİPLOMASİ KONUSU OLMUŞTU

Rusya ve ABD arasındaki siber saldırı gerginliği eskiye dayanıyor. Konu geçen yıl ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesinde gündeme gelmişti. Rus hükümeti bağlantı iddialarını yalanlamıştı.

Vladimir Putin 2017'deki seçimlere müdahalede Kremlin'in parmağı olduğu iddialarını reddetse de "Eğer hacker’lar vatansever düşüncedeyse, Rusya hakkında kötü konuşanlara karşı iyi bir savaş açma konusunda kendi katkılarını yapmaya başlarlar. Bu teorik olarak mümkün" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'li petrol şirketi Colonial Pipeline'a yapılan saldırı sonucu sistemler kullanılamaz hale gelmişti. Faaliyetleri duran şirket hackerlara milyonlarca dolarlık fidye ödemişti.

FİDYE YAZILIM (RANSOMWARE) NEDİR?

Fidye hackerları yazılımlar sayesinde kişilerin ve kurumların sistemlerine giriyor. Yazılım sistemi ya kitliyor ya da hassas bilgileri ele geçiriyor.

ABD medyası sadece 2021 yılında 26 devlet kuruluşunun siber saldırıların hedefi olduğunu yazdı.