FIFA'ya rakip olacak: UFL'in fragmanı yayınlandı

EA Sports FC'ye rakip olacak UFL, resmi hesabından oyunun bir fragmanını paylaştı.
2021 yılının sonlarından beri geliştirme aşamasında olan oyun yavaş yavaş genel kullanıma sunulmaya hazırlanıyor. Geliştirici şirket oyunun bugün yayınlanan fragmanının arkasından açık beta kayıtlarını paylaşarak davetiye alan kullanıcılara oyunu deneyimleme fırsatı sunuyor.
Unreal Engine 5 motoruyla geliştirilen oyun şu ana kadar Cristiano Ronaldo, Oleksandr Zinchenko ve Kevin De Bruyne
gibi futbolcularla iş birliği yaptığı belirtildi.
TÜRKÇE SPİKER OLACAK
Herkes için bu yıl sonuna kadar çıkış yapması beklenen oyunun tamamen ücretsiz olacağı ve Türkçe spiker desteğiyle geleceği biliniyor.
Öte yandan açık beta davetiyelerinin ne zaman gönderileceğine dair henüz bir bilgi bulunmasa da oyun şu anda kapalı betada oynanabiliyor.
BEŞİKTAŞ İŞ BİRLİĞİ YAPMIŞTI
Beşiktaş, yeni çıkacak olan UFL oyunuyla 2021 yılında iş birliği yaptıklarını duyurmuş, hatta oyun geliştirilme aşamasında Beşiktaş'ın stadyumunu inceledikleri bir video paylaşmıştı.
Oyunun bu yıl içerisinde herkes için genel kullanıma sunulması planlanıyor.
👉 Sign up for the open test: https://t.co/CFPJ49kUE0— UFL (@UFLgame) October 3, 2023
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