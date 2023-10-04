FIFA'ya rakip olacak: UFL'in fragmanı yayınlandı

EA Sports FC'ye rakip olacak UFL, resmi hesabından oyunun bir fragmanını paylaştı.



2021 yılının sonlarından beri geliştirme aşamasında olan oyun yavaş yavaş genel kullanıma sunulmaya hazırlanıyor. Geliştirici şirket oyunun bugün yayınlanan fragmanının arkasından açık beta kayıtlarını paylaşarak davetiye alan kullanıcılara oyunu deneyimleme fırsatı sunuyor.

Unreal Engine 5 motoruyla geliştirilen oyun şu ana kadar Cristiano Ronaldo, Oleksandr Zinchenko ve Kevin De Bruyne

gibi futbolcularla iş birliği yaptığı belirtildi.

TÜRKÇE SPİKER OLACAK



Herkes için bu yıl sonuna kadar çıkış yapması beklenen oyunun tamamen ücretsiz olacağı ve Türkçe spiker desteğiyle geleceği biliniyor.



Öte yandan açık beta davetiyelerinin ne zaman gönderileceğine dair henüz bir bilgi bulunmasa da oyun şu anda kapalı betada oynanabiliyor.