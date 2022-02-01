Fırtınalara nasıl isim veriliyor?

Avrupa'nın kuzeyini vurdu, İngiltere'den İsveç'e kadar etkili oldu. O fırtınaya "Malik" adı verildi.



Fırtına ve kasırgalar dünyada birçok bölgede görülüyor. Etkisi büyük ya da küçük hepsi bir isim verilerek kayda geçiyor.



Tıpkı son olarak Avrupa'da yaşanan "Malik" fırtınası gibi...



PEKİ BU İSMİ KİM, NEDEN SEÇTİ?



Meteoroloji örgütleri, fırtınalar için isim listeleri hazırlıyor



İsim, fırtınadan en çok etkileneceği ön görülen Danimarka Meteoroloji Enstitüsü'nün belirlediği listeden seçildi.



TRT Haber'de yer alan bilgilere göre "Malik" isminin ülkedeki kültürel çeşitliliği yansıttığı için verildiği belirtildi.



Kasırga ve fırtına simlerinin belirlenme süreci bölgelere göre farklılık gösteriyor.



İsimler, bilgi paylaşımını kolaylaştırmak ve aynı anda birden fazla fırtına-kasırga olması durumunda kafa karışıklıklarını gidermek için veriliyor.

RESMİ OLARAK İLK ABD'DE BAŞLADI



Uygulama resmi olarak ilk kez ABD'de 1953 yılında başladı.



1978 yılına kadar sadece kadın isimleri kullanıldı. Bu yıldan sonra kadın ve erkek isimleri sırasıyla verilmeye başladı.



Almanya'da ortalama 300 euroya fırtına ismi belirlemek mümkün



Almanya'da ise 1970'lere kadar etkisi yüksek olan fırtınalara kadın ismi, az olanlara ise erkek ismi veriliyordu.



Ülkede 2002 yılından bu yana da ücretiyle fırtına ismi belirlenebiliyor. Fiyatı ise ortalama 300 euro.

ASYA'DA 13 ÜLKE ORTAKLAŞA BELİRLİYOR



Asya bölgesinde Hindistan, Pakistan ve Tayland gibi ülkelerin dahil olduğu 13 ülke, 2000 yılından bu yana fırtınalara birlikte isim belirliyor.



İsimler verilirken dini ve etnik grupların hassasiyetleri gözetiliyor ayrıca siyasi ve dini bir anlam taşımamasına dikkat ediliyor.



ABD ve Avrupa'da fırtına isimleri tekrar edebilirken, Asya bölgesindeki isimler tekrar kullanılmıyor.