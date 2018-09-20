Nintendo’nun Fortnite Double Helix adını verdiği bu özel paketin içinde bir adet Nintendo Switch konsol, iki adet Joy-Con kontrolör, bir adet Joy-Con grip ve diğer aksesuarlar bulunuyor.

Bu paketi özel kılan şey ise oyuncuların Nintendo Game Store’dan Fortnite’ı ücretsiz olarak indirdiklerinde kazanacakları hediyeler. Fortnite Double Helix paketini alan oyuncular siyah, beyaz ve kırmızı tonların hâkim olduğu özel bir karakter kıyafeti, sırt süsü, planör ve kazma elde edecekler.



Bu özel paketi satın alan kullanıcılar tüm bu eşyalar yanında 1000 V-Papel’in de sahibi olacaklar. Oyuncular bu V-Papeller ile Fortnite’ın oyun içi mağazasından kıyafetler, danslar ve Savaş Paketleri gibi eşyalar alabilecekler.



Nintendo Switch’in Türkiye’deki dağıtım haklarını elinde bulunduran CD Media’nın Türkiye’de de satışa sunmayı planladığı Fortnite Double Helix paketinin fiyatı ve çıkış tarihi ise henüz kesinlik kazanmış değil.