FTX'in yeni patronundan şaşırtan açıklama: Gördüğüm en büyük başarısızlık

Kripto para borsası FTX skandallarına her gün yenisi ekleniyor.

Kendiyle beraber piyasaları da batırmak üzere olan FTX'in başına bir iflas uzmanı olan John Jay Ray III getirildi. Yeni CEO Ray enerji şirketi Enron dahil olmak üzere tarihteki en büyük batıkların ardından şirketlerin yönetim süreçlerini yürüttü.

FTX ABD'de iflas başvurusu yapınca Sam Bankman-Fried özür dileyerek istifa etti ve şirketin başına batık uzmanı John Jay Ray geçti.

Şirkete dair ilk izlenimlerini mahkemeye yazılı olarak sundu. Ray, "kurumsal yönetimin bu kadar başarısız olduğu başka bir şirket" görmediğini söyledi. Yeni CEO "kabul edilemez yönetim pratikleri" olarak hassas bilgilere, güvenli olmayan kanallardan erişimi dahil olmak üzere birçok yanlışı sıraladı.

John Jay Ray, FTX tarafından tutulan finansal bilgilerin son derece güvenilmez olduğunu söyledi. Yeni CEO, ABD İflas Mahkemesi'ndeki dosyada "Sistem bütünlüğünden taviz verilmesinden ve yurtdışındaki hatalı düzenleyici gözetimden, kontrolün çok küçük bir grup deneyimsiz, bilgisiz ve potansiyel olarak tehlikeye atılmış bireylerin elinde toplanmasına kadar, bu durumun eşi benzeri yok" diye yazdı.

FTX'TE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eski CEO Sam Bankman-Fried

Çöküş, Adalet Bakanlığı ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından, FTX'in Bankman-Fried'in de kurduğu bir ticaret şirketi olan Alameda Research'ü desteklemek için müşteri fonlarını uygunsuz bir şekilde kullanıp kullanmadığına odaklanan soruşturmalarını başlattı.



Çöküş, kripto varlıklarını FTX platformuna yatıran yüzbinlerce müşterinin birikimlerini tehlikeye attı. FTX, kripto para şirketlerinde geniş bir erişime sahipti ve çöküşü, sektöre şok dalgaları gönderdi. Geçen hafta, eski CEO Bankman-Fried'in kripto imparatorluğuyla yakından bağlantılı bir şirket olan kripto borç veren BlockFi, faaliyetlerini askıya aldığını söyledi. Çarşamba günü, kripto firması Genesis kendi borç verme kolunun para çekme işlemlerini durdurduğunu duyurdu.

MALİ TABLOLAR HİÇBİR ZAMAN İNCELENMEDİ

Alameda'nın üç aylık mali tablolarının hiçbir zaman denetlenmediğini söyledi. Ancak dosyalamadaki mali bilgilere göre Alameda, eski CEO Bankman-Fried'e ve kontrol ettiği bir kuruluşa toplamda yaklaşık 3,3 milyar dolar ve diğer iki FTX yöneticisi Nishad Singh ve Ryan Salame'ye yaklaşık 600 milyon dolar kredi verdi.



Jay Ray, geçen hafta görevi devraldığından beri, ekibinin FTX'in işinin çeşitli bölümlerine ait yaklaşık 740 milyon dolar değerinde kripto para birimini güvence altına aldığını söyledi. Ancak, şirketin kalan fonların yerini belirlemeye yardımcı olması için adli tıp analistleri ve blockchain uzmanları tuttuğunu belirterek, bu meblağı kurtarmayı umduğu miktarın "yalnızca bir kısmı" olarak nitelendirdi. Konuya yakın kaynaklara göre , FTX'teki kaçış şirkei 8 milyar dolar borçta bıraktı.

ÇALIŞAN LİSTESİ BİLE YOK

Ortaya çıkan bilgilere göre FTX'teki yönetim bozukluğu o kadar ileri düzeyde ki insan kaynakları birimi şirket çalışanlarının tam listesine bile sahip değil.

Şirket fonları gerekli dosyalama olmadan kişisel ürünler ve emlak alımında kullanmıış.

İstifasından sonra basına konuşan Sam Bankman-Fried, Alameda'nın FTX'ten ne kadar borç aldığını bilmediğini söylemişti. Sam Bankman Fried'ın 16 milyar dolardan fazla olan serveti 24 saat içerisinde 1 milyar doların altına gerilemişti.