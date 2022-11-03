Genç girişimciler sosyal etkiyi kârdan daha öncelikli görüyor

Kuşaklar değiştikçe, bu değişimden iş yapma biçimleri, şirket kurma amaçları ve şirket yönetim stratejileri de etkileniyor. Youth Business International (YBI) tarafından yürütülen bir araştırmada gençlerin girişimciliği dünyayı değiştirmenin bir yolu olarak gördüğü tespit edilirken, çevresel ve sosyal sorunların çözümüne odaklanan genç girişimcilerin sayısının, 35 yaş üstündeki girişimcilerden 2 kat daha fazla olduğu kaydediliyor. 35 yaşında altındaki girişimcilerin %39’u işletmelerinin öncelikli amacının sosyal ve çevresel sorunlara çözüm bulmak olduğunu söylerken, bu yaklaşımı destekleyen 35 yaş üzerindeki girişimcilerin oranı %18’de kalıyor. Geçtiğimiz aylarda Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki merkezlerini Türkiye'ye taşıyan ve genç girişimciler tarafından kurulan NBO Holding deTürkiye'de gençlerin sosyal ve mesleki anlamda gelişmesini önceliklendiriyor.



Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan NBO Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Burak Olcay, “Bugün küresel araştırmalar, genç girişimcilerin sosyal etki oluşturmayı kârlılıktan daha öncelikli gördüğüne işaret ediyor. NBO Holding olarak biz de girişimciliğin dünyayı dönüştürmek için güçlü bir araç olduğuna yönelik inancımızla 2018'den bu yana ABD'de konumlanan merkezimizi geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye taşıdık. Genç ve dinamik ekibimizle bilişimden finansa, tekstilden otomotive, sanayiden turizme pek çok sektörde faaliyet gösteriyoruz” dedi.



5 GENÇ GİRİŞİMCİDEN İKİSİ SOSYAL İYİLİĞİ VE ÇEŞİTLİLİĞİ KÂRLILIĞIN ÖNÜNE KOYUYOR



YBI tarafından yürütülen araştırmada kârlılıkta düşüşe mal olsa bile genç girişimcilerin %41’inin çeşitliliği ve sosyal iyiliği teşvik etmeye odaklandığını gösteren veri öne çıkıyor. Bu oran yaşça büyük şirket sahiplerinde %25’e kadar gerilerken, 2 genç girişimciden biri doğru, etik, toplum için iyi tedarikçileri seçmek gibi amaca hitap eden stratejiler izliyor. Yönetim stratejilerinin kuşakların önceliklerine göre değiştiğinin altını çizen Nazım Burak Olcay, konuyla ilgili görüşlerini şu ifadelerle paylaşıyor: “Yetenekli Z kuşağını çalışan olarak şirketlere katabilmenin yolu, sosyal ve çevresel zorlukları aşmaya yönelik bir amaç belirlemekten geçiyor. Şirketlerin çalışanlarına ve genel anlamda topluma umut vermesi gerekiyor. Yola barındırma (hosting) ve mobil oyun geliştirme hizmetleriyle çıkan ve kısa sürede blokzinciri, finans, otomotiv gibi sektörlerde de faaliyet göstermeye başlayan NBO Holding olarak eğitim hayatları boyunca bir gün rahat edecekleri umuduyla çalışan gençlerle beraber, geleceği bugünün gözleriyle inşa ediyoruz. Beraber yola çıktığımız insanlarla devam etmeye, aidiyet duygusuna da çok önem veriyoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye’de bir akademi kurmayı hedefliyoruz. Bu akademiyle gençlerin akademik hayatlarına devam ederken iş dünyasını da deneyimlemelerini, Türkiye’deki fırsatları keşfetmelerini sağlamayı amaçlıyoruz.”



40 MİLYON DOLAR YATIRIM HEDEFLİYOR



Holding çatısı altında faaliyet gösteren ve Web 3.0 teknolojilerine odaklanan Dapprex'in CEO'su ve NBO Holding'in CFO'su Utku Alpağut ise “Hollanda’daki merkezini Türkiye’ye taşıyan Dapprex, Web 3.0 teknolojileri konusunda farklı kripto para ve blokzinciri projeleri için altyapı ve danışmanlık hizmetleri sunuyor. Petaverse, Fatoshi, Buffdoge, Shih Tzu gibi projelerimizin yanı sıra kripto ekosisteminde ödeme teknolojilerine odaklanan Pappay ve müziğin demokratikleştirilmesi için Mind Music gibi pek çok projeye destek veriyoruz. Geleceği kripto ve blokzinciri perspektifinde tasarlamaya kendimizi adadık. Bu kapsamda önümüzdeki 2 yıl içinde ülkemize Web 3.0 alanında 40 milyon dolarlık yatırım yapmayı hedefliyoruz. NBO Holding’in gençleri zorlukları aşmayı ve fırsatları keşfetmeyi teşvik eden yaklaşımından da vazgeçmeden, projelerimiz için yazılım alanında istekli gençleri şirket bünyemize katmak için çalışıyoruz” diye konuştu.