Gökbilimciler yeni bir ötegezegen keşfetti: Dünya'nın geleceğine dair ipuçları verebilir

Astronomlar, hem sıcak Neptünler hakkındaki bilgilerimizi hem de Dünya'nın gelecekte nasıl olabileceği konusundaki düşüncelerimizi yeniden değerlendirmemize neden olabilecek bir gezegen keşfettiler.



TIC365102760 b adıyla bilinen gezegen, keşfedilmesiyle birlikte kısa sürede "Phoenix" olarak adlandırıldı.

Gezegen ilk olarak NASA'nın TESS uydusu tarafından tespit edildi ve Keck Gözlemevi kullanılarak daha ayrıntılı olarak incelendi.

Bu ötegezegen, bilim insanlarının kendi sınıfı için beklediğinden daha küçük, daha sıcak ve daha yaşlıdır.

YILDIZINA 6 KAT DAHA YAKIN

Gezegen, yıldızına Merkür'ün Güneş'e olan mesafesinden altı kat daha yakın.



Bu kadar yakın bir konumda olması, gezegeni daha sıcak hale getiriyor ve hem yüksek sıcaklık hem de yıldızdan gelen yoğun parçacık akışı nedeniyle gezegenin atmosferinin tamamen yok olmuş olabileceği tahmin ediliyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden astrofizikçi Sam Grunblatt, "Bu gezegen beklediğimiz şekilde evrimleşmiyor; bu tür sistemler için düşündüğümüzden çok daha büyük ve daha az yoğunlukta bir atmosfere sahip görünüyor. Böylesine büyük bir yıldızın bu kadar yakınında olmasına rağmen bu atmosferi nasıl koruduğu büyük bir soru işareti." dedi.

Ortaya çıkan özellikler, Phoenix'in diğer gezegenlerden tamamen farklı olduğunu gösteriyor.

Phoenix'in atmosfer kaybı süreci oldukça yavaş ilerliyor ve muhtemelen gezegenin ölümünden sonra da devam edecek.

Kırmızı devler, on milyonlarca kilometre ve hatta daha fazla genişleyebilen büyük nesnelerdir.

Bu genişleme, gezegenlerin yörüngelerini etkileyerek içe doğru spiral çizip yok olmalarına neden olabilir. Phoenix'in yaklaşık 100 milyon yıl sonraki kaderi de bu yönde.

DÜNYA'NIN GELECEĞİYLE İLGİLİ İPUÇLARI



Bu durum, aynı zamanda Dünya'nın olası kaderi hakkında da ipuçları veriyor.

Yaklaşık 5 milyar yıl içinde Güneş genişleyebilir ve Merkür, Venüs ve hatta muhtemelen Dünya'yı yutabilir.

Bu araştırma The Astrophysical Journal dergisinde yayımlandı.