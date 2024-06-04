Google, 100 kişiyi işten çıkarıyor

Alphabet'in sahibi olduğu Google, Cloud (Bulut) biriminde görev yapan ekibinden 100 çalışanını işten çıkarıyor.

Google, 100 kişiyi işten çıkarıyor

Alphabet'in sahibi olduğu , bulut birimindeki çeşitli ekiplerden en az 100 çalışanı işten çıkarıyor.

Şirket içi yazışmalara dayandırılan haberde, satış, operasyon ve mühendislik, danışmanlık ve "pazara açılma" stratejisi pozisyonlarının işten çıkarılanlar arasında olduğu belirtildi.

Google sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada, "Müşterilerimizin önceliklerini ve önümüzdeki önemli fırsatları karşılamak için işimizi geliştirmeye devam ediyoruz. İşimiz için kritik olan ve uzun vadeli başarımızı garantileyen alanlara yatırım yapma kararlılığımızı sürdürüyoruz." dedi.

Şirketler ekonomik belirsizlikle boğuşurken ve medya sektöründe son dönemde yaşanan bir dizi işten çıkarmanın ardından Google da Ocak ayında yüzlerce çalışanını işten çıkarmıştı.

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