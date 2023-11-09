Google, arama sonuçlarında özet sunan yapay zeka özelliğini genişletiyor

SGE şu anda ABD, Hindistan ve Japonya'da kullanılabiliyor. Şimdi Latin ve Güney Amerika, Afrika ve Asya Pasifik'te 120'den fazla ülke ve bölgeye geliyor.

ŞİMDİLİK 7 DİL DESTEKLİYOR

İngilizce, Hintçe ve Japonca'ya ek olarak SGE artık İspanyolca, Portekizce, Korece ve Endonezyaca'yı da destekliyor.



YAPAY ZEKA DESTEKLİ ÖZETLER SUNUYOR

Kullanıcılar Google Arama Üretken Deneyimi özelliği sayesinde arama sonuçları kısmından ayrılmadan yapay zeka tarafından konuyla alakalı sunulan özetleri okuyarak bilgilenebiliyor.

KODLAMA VE SAĞLIKLA İLGİLİ ARAMALARI DA KAPSAYACAK



Son olarak Google, normalde bilim, tarih veya ekonomi gibi eğitim konuları için oluşturulan özetleri, kodlama ve sağlıkla ilgili aramaları da kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyor.

Bu güncelleme, önümüzdeki aylarda daha fazla bölgeye yayılmadan önce, yine ilk olarak ABD'deki İngilizce dil kullanıcıları için gelecek.

