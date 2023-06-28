Google, artırılmış gerçeklik projesi Iris'den vazgeçti

Google,artırılmış gerçeklik gözlükleri üretmek için kurduğu "Iris" olarak bilinen bir projeyi sonlandırdı. Şirketin artık mikro XR adlı yeni bir platforma geçtiği ve Samsung'un yeni çıkaracağı gözlüklere odaklanacağı belirtildi.

Google, artırılmış gerçeklik projesi Iris'den vazgeçti

, donanımdan ziyade yazılıma odaklanmayı tercih ederek Iris planlarını rafa kaldırdı.

Bussiness Insider'a göre, Google artırılmış gerçeklik gözlükleri üretmek için kurduğu Iris projesini noktalandırdı.

Bu projeyi geçtiğimiz yıl duyuran şirket, gözlüğü taktıktan sonra gerçek hayatta bilmediğiniz dili konuşan birinin cümlelerini altyazı olarak gösterebilecek artırılmış gerçeklik gözlüğü geliştirdiklerini göstermişti.

ANDROID İÇİN GELİŞTİRECEK

Ayrıca haberde, Google'ın kendi donanımını oluşturmak yerine Android için artırılmış gerçeklik gözlüğü geliştirmeyi seçtiği belirtildi.

Şirket geçtiğimiz aylarda ve Qualcomm ile beraber yeni bir karma gerçeklik gözlüğü üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu.

Google'ın yakında çıkacak olan Samsung gözlüklerini geliştirmeye odaklandığı öne sürüldü.

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