Google, artırılmış gerçeklik projesi Iris'den vazgeçti

Google, donanımdan ziyade yazılıma odaklanmayı tercih ederek Iris planlarını rafa kaldırdı.



Bussiness Insider'a göre, Google artırılmış gerçeklik gözlükleri üretmek için kurduğu Iris projesini noktalandırdı.



Bu projeyi geçtiğimiz yıl duyuran şirket, gözlüğü taktıktan sonra gerçek hayatta bilmediğiniz dili konuşan birinin cümlelerini altyazı olarak gösterebilecek artırılmış gerçeklik gözlüğü geliştirdiklerini göstermişti.

ANDROID İÇİN GELİŞTİRECEK



Ayrıca haberde, Google'ın kendi donanımını oluşturmak yerine Android için artırılmış gerçeklik gözlüğü geliştirmeyi seçtiği belirtildi.



Şirket geçtiğimiz aylarda Samsung ve Qualcomm ile beraber yeni bir karma gerçeklik gözlüğü üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu.



Google'ın yakında çıkacak olan Samsung gözlüklerini geliştirmeye odaklandığı öne sürüldü.

