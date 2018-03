Google blok zinciri teknolojisi üzerine çalışmaya başladı

ABD'li teknoloji şirketi Google'ın bulut bilişim hizmetlerinde kullanmak üzere bir dijital kayıt defteri (digital ledger) teknolojisi geliştirmeyi planladığı bildirildi.



Bloomberg'in şirket içi kaynaklara dayandırdığı habere göre, Google'ın çatı şirketi Alphabet Inc.'in bulut bilişim birimi, müşterilerin veri transferlerini bulut üzerinde işleyip doğrulayabilecekleri bir dijital kayıt defteri teknolojisi üzerinde çalışıyor.



Şirket bu sayede hem kendi bulut bilişim hizmetlerini büyük rakiplerinden farklılaştırmayı hem de blok zinciri teknolojisiyle internette veri transferinin yeni yollarını geliştiren genç şirketlere karşı teknoloji alanındaki lider konumunu korumayı amaçlıyor.



Şirketin bu amaçla geliştireceği yazılımın ne zaman piyasaya sunalacağı konusunda bilgi verilmezken, diğer şirketlerin de kendi bulut ağlarında çalıştırabilmesi için yazılımın herkesin kullanımına açık, "beyaz yaftalı" bir versiyonunun üretileceği belirtildi.



Şirketler, blok zinciri ve diğer dijital kayıt defteri teknolojilerini, internette güvenli bir şekilde veri aktarmak ve bu aktarımları kayıt altına almak için kullanıyor.



BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİNE EN ÇOK YATIRIM YAPAN ŞİRKET ALPHABET INC



CB Insight araştırma şirketinin verilerine göre geçen yıl blok zinciri teknolojisine en fazla para aktaran kurumsal yatırımcı Alphabet Inc. olurken bu şirketi Citigroup ve Goldman Sachs izledi. Alpahabet Inc.'ın bu amaçla dijital kayıt defteri teknolojisi alanında deneyimi olan çok sayıda yeni kurulan şirketi satın aldığı kaydedildi.



Google'ın bulut biriminde altyapı alanında çalışan mühendislerin son birkaç ay içinde blok zinciri protokollerine dair bir çalışma yaptığı ifade edildi. Bu konuda şirketten yapılan açıklamada, "Birçok yeni teknolojide olduğu gibi, şirketimizdeki farklı bölümlerde blok zinciri teknolojisinin potansiyel kullanımlarına dair çalışmalar yürüten ekipler var. Ancak olası kullanım alanlarına ve planlara dair spekülasyon yapmak için henüz vakit erken." ifadelerine yer verildi.



Google 2016 yılında bulut üzerinde blok zinciri teknolojisiyle denemeler yapmak için geliştiriciler için bir proje başlatmıştı.



Blok zinciri gibi dijital kayıt defteri teknolojileri Bitcoin ve diğer dijital para birimlerinin transferlerinde kullanılıyor. İnternet üzerinde binlerce bilgisayar üzerinde düzenli olarak güncellenen veri tabanları olan dijital kayıt defterlerine yapılan her giriş sistemdeki tüm bilgisayarlar tarafından doğrulanıyor. Bu bilgisayarlar kamusal bir ağın parçası olabileceği gibi tek bir şirket tarafından da işletilebiliyor.



Uzmanlar yeni teknolojinin Google'a veri güvenliği alanında yeni olanaklar sağlayacağına dikkati çekti. Dünyanın en büyük miktarda veri muhafaza eden kurumlarından biri olan şirketin, çok merkezli bir ağ üzerinde çalışan dijital kayıt defterleri sayesinde, verilerin merkezi olarak muhafaza edildiği geleneksel modelin güvenlik risklerini minimize edeceği belirtildi.



Google mühendislerinin Bitcoin ve başka bazı dijital para birimleri tarafından kullanılan blok zinciri protokolü "Hyperledger"ı incelediği, ancak çok daha fazla miktardaki veri aktarımını işleyebilecek bir protokol arayışında olduğu kaydedildi.



Ayrıca şirketin en önemli gelir kalemleri arasında yer alan internet reklam satışlarını düzenlemek için de blok zinciri teknolojisinin olanaklarından yaralanmayı planladığı ifade edildi.



TEKNOLOJİ ALANINDA YENİ YARIŞ



Teknoloji şirketleri IBM ve Microsoft halen blok zinciri temelli ürün ve hizmetler sunma konusunda piyasaya öncülük ediyor. Winter Green araştırma şirketine göre geçen yıl 706 milyon dolar olan piyasanın hacminin 2024 yılında 60 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bulut bilişim alanında büyük yatırımları olan Amazon ve sosyal paylaşım sitesi Facebook'un da merkezsizleştirilmiş bilgisayar ağı çözümleri konusunda arayışları var.



Bazı yeni kurulan internet şirketleri Google'ın internetteki hakimiyetine bu yeni teknolojiyle meydan okumaya çalışıyor. Örneğin Google'ın web tarayıcısı Chrome'a karşı alternatif olarak üretilen Brave adlı web tarayıcısı blok zinciri teknolojisini kullanarak web sitelerine Google'ın hedef reklamları gibi reklam linklerine tıklama yerine insanların sitede geçirdiği zamana göre ödeme yapan bir sistem geliştirdi. "BitClave" adlı yeni internet arama hizmeti insanlara reklam görmeye teşvik eden bir ödül sistemi öneriyor. Yine "Presearch" adlı bir başka hizmet blok zinciri teknolojisiyle Google'ın arama motoruna rakip olmaya çalışıyor.



Amerikan yatırım şirketi GGV Capital uzmanı Jeff Richards konuyla ilgi olarak," İnanılmaz miktarda Ar-Ge yatırımının bu alana aktarıldığını görüyoruz. İnternetin ve mobil teknolojilerin ortaya çıkışından ders alanlar bu konuda geç kalanın kaybedeceğini biliyor." değerlendirmesinde bulundu.