Google milyonlarca hesabı silmeye başlıyor

Google önümüzdeki ay milyonlarca Gmail, drive ve fotoğraf hesabını silmeye başlayacak.



Google'ın ürün yönetimi başkan yardımcısı Ruth Kricheli'ye bu işlemin hesapları korumaya yönelik bir güvenlik önleminin parçası olduğu belirtildi.

Kricheli, "Bir hesap uzun bir süre kullanılmadıysa, ele geçirilme olasılığı daha yüksektir.

Bunun nedeni, unutulmuş veya gözetimsiz hesapların genellikle ele geçirilmiş olabilecek eski veya yeniden kullanılan şifrelere dayanması, iki faktörlü kimlik doğrulama ayarlanmamış olması ve kullanıcı tarafından daha az güvenlik kontrolü almasıdır.

Yani, bu hesaplar genellikle savunmasızdır ve bir hesap ele geçirildiğinde, kimlik hırsızlığından spam gibi istenmeyen şeyler için kullanılabilir." dedi.



İKİ YILDIR AKTİF OLMAYAN HESAPLAR SİLİNECEK

Aralık ayından itibaren, Gmail, Dokümanlar, Drive, Meet, Takvim ve Google Fotoğraflar gibi Google Workspace içerisindeki içerikler de dahil olmak üzere, iki yıldır aktif olmayan Google Hesapları silinecek.

Bu politika yalnızca kişisel Google Hesapları için geçerli olacak, okullar veya işletmeler gibi kuruluşların hesapları için geçerli olmayacaktır.



Silme işlemleri, oluşturulan ve bir daha hiç kullanılmayan hesaplardan başlayarak aşamalı bir yaklaşım izleyecektir. Hesap sahipleri e-posta adreslerine birden fazla bildirim alacaktır.



GOOGLE HESABI NASIL AKTİF TUTULUR?



Hesabınızı aktif tutmanın en basit yolu, en az iki yılda bir oturum açmaktır. Google hesabınızda oturum açtıysanız, hesabınız etkin kabul edilir ve silinmez.



İşte Google hesabınızı aktif tutmanız için yapmanız gereken şeyler;

Oturum açmak

E-posta okumak veya göndermek

Google Drive'ı Kullanmak

Bir YouTube videosu izlemek

Google Play Store'dan bir uygulama indirmek

Google Aramayı Kullanmak

Üçüncü taraf bir uygulama veya hizmette oturum açmak için Google ile Oturum Aç'ı kullanmak

Google Hesabınız aracılığıyla kurulmuş mevcut bir aboneliği olan herkes de aktif bir hesaba sahip olarak kabul edilir.