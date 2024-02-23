Google'dan Gemini kararı: İnsan resimleri oluşturma özelliğini askıya aldı

Google'dan yapılan açıklamada, "Gemini'nin görüntü oluşturma özelliğiyle ilgili son sorunları ele almak için çalışıyoruz. Bu esnada, bu özelliği askıya alacağız ve çok yakında geliştirilmiş bir sürüm yayınlayacağız." denildi.



Resim oluşturma tasvirlerini iyileştirmek için çalışıldığı belirtilen açıklamada, çok sayıda insanın kullandığı bu özelliğin hedefi ıskaladığı belirtildi.



GOOGLE TEPKİLERİN ARDINDAN ÖZÜR DİLEDİ



Google'ın yapay zeka destekli görüntü oluşturma uygulaması Gemini beyazlara karşı ırkçılık yapmakla suçlanmıştı.



Oluşturulan insan görsellerinin büyük çoğunluğunun beyaz olmadığının fark edilmesi üzerine, Kullanıcılar Gemini uygulamasına beyazlara karşı ırkçılık yaptığı gerekçesiyle tepki gösterdi.



Gelen tepkilerin ardından Google'dan bir açıklama yapıldı. Şirket, X yani eski adıyla Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Gemini'nin bazı tarihsel görüntü oluşturma tasvirlerinde yanlışlıklar sunduğunun farkındayız" diyerek özür diledi.

HEDEFİ ISKALADI



Bu tür tasvirleri düzeltmek için çalıştıklarını belirten Google "Gemini'nin yapay zeka görüntü üretiminde geniş bir insan yelpazesi var, bu genellikle iyi bir şey çünkü dünyanın her yerindeki insanlar bunu kullanıyor ama burada hedefi ıskaladı" ifadelerini kullandı.



Google, bu ayın başlarında Gemini (eski adıyla Bard) yapay zeka platformu aracılığıyla görüntü oluşturma özelliğini kullanıma sunmaya başlamıştı.