Google'dan Hindistan hamlesi

Teknoloji devi Google, akıllı telefon üretimi için Hindistan'a yöneldi. Şirketin Pixel 8 telefonları için Hindistan'da üretim hatları kuracağı belirtildi.

Google'dan Hindistan hamlesi

ABD'li teknoloji devi Alphabet Inc'in birimi , üretimi için Hindistan'ı seçti.

Nikkei gazetesinin haberine göre Google, Pixel akıllı telefonlarını en erken önümüzdeki çeyrekte Hindistan'da üretmeye başlayacak.

Google, geçen ekim ayında yaptığı açıklamada, önemli bir büyüme pazarına daha fazla odaklandığı için Hindistan'da akıllı telefon üretmeye başlayacağını ve amiral gemisi Pixel 8'in 2024'te satışa sunulacağını söylemişti.

Nikkei'nin konuyla ilgili doğrudan bilgi sahibi bir kişiye dayandırdığı haberine göre, bu hamle Google'ın tedarik zincirini Çin'den uzaklaştırmasına da yardımcı olacak.

devinin önümüzdeki haftalarda üst düzey Pixel 8 Pro akıllı telefonları için üretim hatları hazırlayacağı ve nisan-haziran çeyreğinde telefonları üretmeye başlayacağı belirtildi.

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